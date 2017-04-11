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11 апреля 2017, 17:03 | Футбол: Чемпионат мира | Советский спорт

В «Лужниках» завершена итоговая проверка

Завершена итоговая проверка Большой спортивной арены «Лужники», сообщил начальник управления по надзору за уникальными зданиями и сооружениями Мосгосстройнадзора Алексей Курбатов.

«Стадион находится в высокой степени готовности. Все строительные работы завершены, а на футбольном поле уже можно проводить матчи.

На самом стадионе завершается наладка оборудования. Я думаю, в скором времени стадион будет сдан, — приводит слова Курбатова официальный сайт Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

Напомним, в результате реконструкции стадиона к чемпионату мира 2018 года вместимость арены увеличится с 78 до 81 тысяч зрителей.

Добавим, что «Лужники» будут открыты в ноябре товарищеским матчем Россия — Аргентина.
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