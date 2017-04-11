США, Канада и Мексика попросили ФИФА ускорить выбор хозяина ЧМ-2026

Накануне стало известно, что три федерации подали совместную заявку на проведение мирового первенства.



Associated Press сообщает, что руководители федераций просят ФИФА определиться до июня 2018 года, на два года раньше запланированного срока. Просьбу просят рассмотреть в мае 2017 года, на съезде в Бахрейне.



Ранее только один чемпионат мира проводился в нескольких странах — в 2002 году мундиаль принимали Япония и Южная Корея. Но в трёх странах турнир не проходил никогда.