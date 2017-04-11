Президент федерации футбола США: Трамп поддержал совместную заявку на ЧМ-2026

«Правительство и президент США полностью поддерживают этот проект. Президента особенно радует, что Мексика — часть этой заявки. Мы думали о том, чтобы подать заявку исключительно от себя, но в итоге решили сделать это вместе с нашими партнёрами по Северной Америке. Президент Трамп нас в этом поддерживает.



Во-первых, совместная заявка выглядит сильнее. В трёх странах есть 40−50 стадионов, которые отвечают требованиям ФИФА. Во-вторых, это хорошо для футбола в наших странах. В-третьих, это будет позитивно с социальной точки зрения. Конечно, спорт не может решить все проблемы в мире, но это будет позитивный пример того, что можно делать вместе, объединяя людей», — приводит слова Гулати TSN.