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11 апреля 2017, 1:44 | Футбол: Чемпионат мира | Чемпионат.com

Президент федерации футбола США: Трамп поддержал совместную заявку на ЧМ-2026

Президент федерации футбола США Сунил Гулати прокомментировал подачу совместной с Канадой и Мексикой заявки на проведение чемпионата мира 2026 года.

«Правительство и президент США полностью поддерживают этот проект. Президента особенно радует, что Мексика — часть этой заявки. Мы думали о том, чтобы подать заявку исключительно от себя, но в итоге решили сделать это вместе с нашими партнёрами по Северной Америке. Президент Трамп нас в этом поддерживает.

Во-первых, совместная заявка выглядит сильнее. В трёх странах есть 40−50 стадионов, которые отвечают требованиям ФИФА. Во-вторых, это хорошо для футбола в наших странах. В-третьих, это будет позитивно с социальной точки зрения. Конечно, спорт не может решить все проблемы в мире, но это будет позитивный пример того, что можно делать вместе, объединяя людей», — приводит слова Гулати TSN.
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