Президент федерации футбола США: Трамп поддержал совместную заявку на ЧМ-2026
Президент федерации футбола США Сунил Гулати прокомментировал подачу совместной с Канадой и Мексикой заявки на проведение чемпионата мира 2026 года.
«Правительство и президент США полностью поддерживают этот проект. Президента особенно радует, что Мексика — часть этой заявки. Мы думали о том, чтобы подать заявку исключительно от себя, но в итоге решили сделать это вместе с нашими партнёрами по Северной Америке. Президент Трамп нас в этом поддерживает.
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