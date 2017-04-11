Министр: Канада проводила соревнования ФИФА и способна принять ЧМ-2026

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«Канада, безусловно, зарекомендовала себя в качестве страны, которая приняла много соревнований ФИФА, включая недавний чемпионат мира по футболу среди женщин в 2015 году», — сказала она. Министр добавила, что Страна кленового листа всегда заинтересована в проведении различных спортивных состязаний, так как они не только способствуют популяризации спорта и позитивно влияют на экономику страны, но и «демонстрируют, что Канада является одной из ведущих спортивных держав мира».

10 апреля США, Канада и Мексика подали совместную заявку на проведение чемпионата мира 2026 года по футболу. Всего на чемпионате мира 2026 года будет сыграно 80 матчей — 48 встреч на групповом этапе и 32 — в плей-офф. Согласно проекту, 60 матчей должны пройти на территории США, Канада и Мексика примут по 10 встреч.

В последний раз чемпионат мира проходил в Северной Америке в 1994 году, тогда турнир принимали США. В Мексике соревнования проходили дважды — в 1970 и 1986 годах, Канада ни разу не принимала матчи мирового первенства.

Чемпионат мира по футболу 2026 года станет первым турниром, в котором примут участие 48 сборных согласно решению совета Международной федерации футбола (ФИФА) от 10 января. На проведение турнира также претендуют Англия, Казахстан, Колумбия, Турция с Азербайджаном и Австралия с Новой Зеландией, рассчитывающие принять мировое первенство совместно.

Место проведения турнира будет названо в мае 2020 года.