Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-worldcup/29382182/
10 апреля 2017, 22:07 | Футбол: Чемпионат мира | ТАСС

США, Канада и Мексика объявили о подаче заявки на проведение ЧМ-2026 по футболу

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. США, Канада и Мексика подали совместную заявку на проведение чемпионата мира 2026 года по футболу. Об этом было объявлено в ходе пресс-конференции представителей трех футбольных федераций в Нью-Йорке.

В последний раз чемпионат мира проходил на территории Северной Америки в 1994 году тогда турнир принимали США. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В последний раз чемпионат мира проходил на территории Северной Америки в 1994 году, тогда турнир принимали США.

Чемпионат мира по футболу 2026 года станет первым турниром, в котором примут участие 48 сборных согласно решению совета Международной федерации футбола (ФИФА) от 10 января. На проведение турнира также претендуют Англия, Казахстан, Колумбия, Турция с Азербайджаном и Австралия с Новой Зеландией, рассчитывающие принять мировое первенство совместно.

Место проведения турнира будет названо в мае 2020 года.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Чемпионата мира

Еще 7 новостей  Все новости
10 апреля

Мир да совет: Илюмжинов остался президентом FIDE

Мутко призвал не устраивать "гонения на арбитров" после каждого матча РФПЛ

"Металлург" обыграл СКА во втором матче финальной серии Кубка Гагарина