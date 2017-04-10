США, Канада и Мексика объявили о подаче заявки на проведение ЧМ-2026 по футболу

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В последний раз чемпионат мира проходил на территории Северной Америки в 1994 году, тогда турнир принимали США.

Чемпионат мира по футболу 2026 года станет первым турниром, в котором примут участие 48 сборных согласно решению совета Международной федерации футбола (ФИФА) от 10 января. На проведение турнира также претендуют Англия, Казахстан, Колумбия, Турция с Азербайджаном и Австралия с Новой Зеландией, рассчитывающие принять мировое первенство совместно.

Место проведения турнира будет названо в мае 2020 года.