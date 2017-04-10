США, Мексика и Канада подали совместную заявку на проведение ЧМ-2026
Федерации футбола США, Мексики и Канады провели в понедельник, 10 апреля, совместную
пресс-конференцию, на которой объявили о совместной заявке на проведение чемпионата мира 2026 года.
Как пишет Goal, США готовы принять 60 матчей чемпионата мира, Мексика и Канада — по 10.
Ранее только один чемпионат мира проводился в нескольких странах — в 2002 году мундиаль прошёл в Японии и Южной Корее. Но в трёх странах турнир не проходил никогда.
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