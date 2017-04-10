США, Мексика и Канада подали совместную заявку на проведение ЧМ-2026

Как пишет Goal, США готовы принять 60 матчей чемпионата мира, Мексика и Канада — по 10.



Ранее только один чемпионат мира проводился в нескольких странах — в 2002 году мундиаль прошёл в Японии и Южной Корее. Но в трёх странах турнир не проходил никогда.