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10 апреля 2017, 21:58 | Футбол: Чемпионат мира | Чемпионат.com

США, Мексика и Канада подали совместную заявку на проведение ЧМ-2026

Федерации футбола США, Мексики и Канады провели в понедельник, 10 апреля, совместную пресс-конференцию, на которой объявили о совместной заявке на проведение чемпионата мира 2026 года.

Как пишет Goal, США готовы принять 60 матчей чемпионата мира, Мексика и Канада — по 10.

Ранее только один чемпионат мира проводился в нескольких странах — в 2002 году мундиаль прошёл в Японии и Южной Корее. Но в трёх странах турнир не проходил никогда.
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Новости Чемпионата мира

США, Канада и Мексика объявили о подаче заявки на проведение ЧМ-2026 по футболу

США, Канада и Мексика объявили о подаче заявки на проведение ЧМ-2026 по футболу

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. США, Канада и Мексика подали совместную заявку на проведение чемпионата мира 2026 года по футболу. Об этом было объявлено в ходе пресс-конференции представителей трех футбольных федераций в Нью-Йорке.
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