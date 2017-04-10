На стадионе «Мордовия Арена» начат монтаж временных трибун

«По сути, это металлическая надстройка над основными трибунами, позволяющая увеличить вместимость арены на 15 тыс. зрительских мест. Установку временных трибун планируется завершить к началу ноября. После проведения чемпионата мира они будут демонтированы», — цитирует сообщение ФГУП «Спорт-Ин» Welcome2018.



На освободившихся после разборки временных трибун площадях планируется расположить помещения для занятий спортом: на месте демонтированных конструкций на западной трибуне — зал для волейбола, на восточной — фитнес-центр с двумя залами для игры в сквош, залом ОФП и тренажёрным залом.