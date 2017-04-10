Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-worldcup/29380523/
10 апреля 2017, 18:37 | Футбол: Чемпионат мира | Чемпионат.com

На стадионе «Мордовия Арена» начат монтаж временных трибун

На саранском стадионе «Мордовия Арена», который примет матчи чемпионата мира-2018, начат монтаж металлоконструкций временных трибун.

«По сути, это металлическая надстройка над основными трибунами, позволяющая увеличить вместимость арены на 15 тыс. зрительских мест. Установку временных трибун планируется завершить к началу ноября. После проведения чемпионата мира они будут демонтированы», — цитирует сообщение ФГУП «Спорт-Ин» Welcome2018.

На освободившихся после разборки временных трибун площадях планируется расположить помещения для занятий спортом: на месте демонтированных конструкций на западной трибуне — зал для волейбола, на восточной — фитнес-центр с двумя залами для игры в сквош, залом ОФП и тренажёрным залом.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Чемпионата мира

Еще 7 новостей  Все новости
7 августа

Красота дня. Маргарита Зайцева — жена лучшего российского новичка НХЛ

Дзюба: многие хотят чемпионства «Спартака», я за приглашение иностранных судей

Сдача "Зенит-Арены" опять под угрозой срыва!