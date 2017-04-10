В Москве таможенники задержали крупную партию сувениров с символикой ФИФА

«На днях в аэропорт Домодедово из Гонконга прибыл груз в адрес физического лица, задекларированный на таможенном посту “Аэропорт Домодедово (грузовой)” гражданином Российской Федерации по письменному заявлению. В качестве наименования товара в заявлении указана “сувенирная продукция”. Таможенным органом было принято решение о применении специальной меры таможенного контроля — таможенного досмотра задекларированных товаров.



В результате досмотра выявлена партия товаров, а именно предметы сувенирной продукции, представляющие собой магниты и флаги, в общем количестве 10 100 единиц. Установлено, что на всех товарах нанесены различные товарные знаки, права на которые принадлежат Международной федерации футбольных ассоциаций: “RUSSIA 2018”, “WORLD CUP 2018”, в том числе изобразительный товарный знак.



По выявленному факту домодедовской таможней проводится проверка, по результатам которой будет принято решение о привлечении лица к ответственности за незаконное использование объектов интеллектуальной собственности ФИФА», — говорится в сообщении таможенной службы.