Илья Авербух стал послом Сочи на ЧМ-2018 по футболу
СОЧИ, 10 апреля. /ТАСС/. Серебряный призер Олимпийских игр фигурист Илья Авербух стал послом Сочи как города- организатора чемпионата мира по футболу 2018 года, удостоверение ему вручил глава города Анатолий Пахомов. Об этом сообщает официальный портал для болельщиков ЧМ-2018 Welcome2018.com.
Авербух стал уже пятым послом Сочи. Ранее эту роль приняли Сергей Метревели — сын прославленного футболиста Славы Метревели, теннисистка Елена Веснина, фигурист Евгений Плющенко и бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев.
«Удостоверение Илье Авербуху вручил сегодня глава города Анатолий Пахомов. Илья Авербух стал уже пятым послом курорта как
Послы, уточнили в мэрии, должны стать частью команды по подготовке к проведению турнира, продвигать спорт и здоровый образ жизни, формировать положительный образ России и
Авербух выступал в парном катании. Вместе с Ириной Лобачевой он завоевал серебро Олимпийских игр 2002 года в
Матчи чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России.
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