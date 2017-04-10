Илья Авербух стал послом Сочи на ЧМ-2018 по футболу

Авербух стал уже пятым послом Сочи. Ранее эту роль приняли Сергей Метревели — сын прославленного футболиста Славы Метревели, теннисистка Елена Веснина, фигурист Евгений Плющенко и бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев.

«Удостоверение Илье Авербуху вручил сегодня глава города Анатолий Пахомов. Илья Авербух стал уже пятым послом курорта как города-организатора чемпионата мира по футболу 2018 года», — сообщили в пресс-службе мэрии курорта.

Послы, уточнили в мэрии, должны стать частью команды по подготовке к проведению турнира, продвигать спорт и здоровый образ жизни, формировать положительный образ России и городов-организаторов чемпионата мира, а также участвовать в официальных мероприятиях.

Авербух выступал в парном катании. Вместе с Ириной Лобачевой он завоевал серебро Олимпийских игр 2002 года в Солт-Лейк-Сити по спортивным танцам. Также на его счету золото чемпионата мира 2002 года в Нагано, серебро ЧМ-2003 и бронза ЧМ-2001. В 2003 году Авербух стал чемпионом Европы.

Матчи чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России.