Экс-тренер юниорской сборной России рассказал о сдаче игры ЧМ-1993

Пискарев, который работал с юниорскими сборными России разных возрастов, рассказал в интервью Sports.ru, что российские юниоры сдали четвертьфинальный матч ЧМ-1993 против Ганы. Деньги за нужный результат футболистам, по словам Пискарева, предложили азиатские букмекеры. Матч завершился со счетом 3:0 в пользу ганцев.

Пискарев рассказал, что игроки сдали матч, так как сборная находилась в тяжелом финансовом положении и премиальные за тот турнир составляли не слишком большую сумму. Деньги за сдачу игры получили все футболисты, сыгравшие в том матче. О том, что игра была сдана, Пискарев узнал уже после окончания турнира. «Борис Петрович Игнатьев мне сказал: «Юра Петров признался ребятам в «Локомотиве». Я пересмотрел дома запись игры. Да… Все собрались и решили: «Играем до первого гола, а потом отдаем», — рассказал Пискарев.

По словам тренера, если бы ганцы не смогли забить первый мяч, игра могла бы сложиться и по-другому. Однако после того, как сборная Ганы открыла счет на 72-й минуте, россияне намеренно пропустили еще два гола. «Нам забили только на 72-й минуте. А потом наши сразу отдали еще два мяча. 0:3», — сказал Пискарев.

Тренер рассказал, что команда испытывала серьезные финансовые трудности при подготовке к чемпионату мира. Премиальные за матчи плей-офф он планировал выплачивать из собственных денег.

«Трудности были даже с формой. Одевались на складах. Премиальные платили только в групповом раунде — по четыреста долларов. Вышли в плей-офф, в выходной ребята ко мне подходят: “А чего нам деньги не дали?” — “Ребят, мне тут не до денег. Я и забыл про них”. За победу в четвертьфинале им обещали двести долларов, а дальше — вообще неизвестно. А им-то уже по двадцать лет, взрослые, но больших денег в клубах не зарабатывали. Пошел я к Симоняну, руководителю делегации: “Давайте я отдам ребятам свои премиальные”. Договорились: я, тренер Кучеревский, врачи и массажисты отдадут свои деньги игрокам — лишь бы они дальше прошли», — рассказал Пискарев.

Сборная России на чемпионате мира 1993 года среди игроков не старше 20 лет попала в группу A с командами Австралии, Камеруна и Колумбии. В четвертьфинал россияне вышли с первого место, набрав четыре очка (за победу над Камеруном и Колумбией). В четвертьфинале россияне проиграли Гане 0:3, и голы в этом матче были забиты на 72-й, 75-й и 83-й минутах. В составе сборной России в четвертьфинале сыграли следующие футболисты: Сергей Александров, Дмитрий Ананко, Мурад Магомедов, Максим Боков, Альберт Осколков, Алексей Савченко, Игорь Зазулин, Денис Клюев, Юрий Петров, Михаил Мурашов и Сергей Чудин.

Пискарев также рассказал, что и в его бытность тренером «Анжи» эта команда также сдавала матчи. По его словам, махачкалинцы в том числе сдали и две выездные игры в 2003 году. «Я не учел, что этот регион — дело тонкое. Там могут подставить — и все. Ни за что ни про что — как я попал. Гаджиев вдруг заболел, а предстоял выезд на две игры. Мне сказали: «Как помощник ты должен везти команду старшим тренером. Только ты». Мы проиграли два матча, и меня убрали из команды. А потом директор клуба везет меня в аэропорт и говорит: «Михалыч, тебя развели как последнего… Эти две игры проданы», — рассказал Пискарев.

В 2003 году «Анжи» выступал в первом дивизионе чемпионата России, Футбольной национальной лиге (ФНЛ). 16 июня клуб сообщил о госпитализации Гаджи Гаджиева. Было объявлено, что он будет руководить командой по телефону, а непосредственно с командой будет работать Пискарев. После этого «Анжи» уступил в Липецке «Металлургу» со счетом 1:2 и в Воронеже «Факелу» со счетом 1:3.