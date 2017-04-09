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9 апреля 2017, 16:02 | Футбол: Чемпионат мира | Чемпионат.com

Экс-глава DFB уверен, что Германия купила право на проведение ЧМ-2006

Бывший президент Немецкого футбольного союза (DFB) Тео Цванцигер выразил уверенность в том, что Германия купила себе право на проведение ЧМ-2006.

«Скандал вокруг этого турнира разрушил мою веру в чистую работу. Не думаю, что в вопросе о покупке голосов может быть несколько мнений, учитывая открывшиеся в последнее время факты. История снова ведёт нас к Катару и экс-главе Азиатской футбольной конфедерации Мохаммеду бин Хаммаму, который позже был отстранён от футбола. Он голосовал за нас и добыл определённое количество голосов», — цитирует Цванцигера Bild am Sonntag.

Ранее издание Spiegel опубликовало статью, согласно которой в 2000 году немцы якобы подкупили нескольких представителей Азии, чтобы заручиться их поддержкой на выборах хозяйки мундиаля. Тогдашний глава DFB Нирсбах это предположение опроверг, заявив, что Германия не покупала голоса, а эти деньги были переведены в ФИФА спустя два года после завоевания права провести ЧМ. Позже Нирсбах покинул свой пост и был отстранён от футбола на год.
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