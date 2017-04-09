AP: США, Мексика и Канада в понедельник объявят о совместной заявке на проведение ЧМ-2026

Решение было принято в субботу в ходе конгресса Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) на острове Аруба.

Как сообщает источник, официально об этом решении будет объявлено в понедельник в Манхэттене.

Чемпионат мира по футболу 2026 года станет первым турниром, в котором примут участие 48 сборных согласно решению совета Международной федерации футбола (ФИФА) от 10 января. На проведение турнира также претендуют Англия, Казахстан, Колумбия, Турция с Азербайджаном и Австралия с Новой Зеландией, рассчитывающие принять мировое первенство совместно.

Место проведения турнира будет названо в мае 2020 года.