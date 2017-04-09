AP: США, Мексика и Канада в понедельник объявят о совместной заявке на проведение ЧМ-2026
МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. США, Мексика и Канада намерены в понедельник объявить о подаче совместной заявки на право проведения чемпионата мира по футболу 2026 году. Об этом сообщает AP со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Решение было принято в субботу в ходе конгресса Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) на острове Аруба.
Как сообщает источник, официально об этом решении будет объявлено в понедельник в Манхэттене.
Чемпионат мира по футболу 2026 года станет первым турниром, в котором примут участие 48 сборных согласно решению совета Международной федерации футбола (ФИФА) от 10 января. На проведение турнира также претендуют Англия, Казахстан, Колумбия, Турция с Азербайджаном и Австралия с Новой Зеландией, рассчитывающие принять мировое первенство совместно.
Место проведения турнира будет названо в мае 2020 года.
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