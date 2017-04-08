На ЧМ-2018 в Сочи набирают гидов-старшеклассников

Школьники будут проводить экскурсии по достопримечательностям курорта. Ввиду того, что среди болельщиков будет много иностранцев, с нового учебного года в школах Сочи стартует программа подготовки языковых волонтеров.

Учителя английского языка, прошедшие специальные курсы повышения квалификации по теме «Навстречу чемпионату мира по футболу» будут дополнительно заниматься с учениками 10 классов. Базой для подготовки станет учебное пособие «Welcoming FIFA World Cup 2018». Он содержит много интересного материала по истории футбола, в том числе российского, информацию о великих российских и зарубежных футболистах, правилах игры, знаменитых стадионах мира, знаменитых сочинских футболистах и тренерах.

Следующий пункт подготовки — рассказы о таких достопримечательностях города Сочи как Красная Поляна, Олимпийский парк, башня на горе Ахун, Национальный парк, морской порт, концертный зал «Фестивальный», Зимний театр, парк «Дендрарий».