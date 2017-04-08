Алексей Сорокин: Больше миллиона иностранцев на ЧМ-2018 вряд ли приедут

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

— «Зенит» скоро должен сыграть на «Крестовском», а газон там якобы гниет. Поле будут менять?

— Про матчи «Зенита» лучше спросить «Зенит». Мы внимательно следим за ситуацией, там не все так плохо, новости о состоянии покрытия существенно сгустили. Возможно, трава растет не так быстро, как предполагалось, но никакой паники и ужаса нет. Газон растет в сложных условиях, с закрытой крышей. Мы ожидаем, что ситуация выправится. На данный момент вопрос смены поля на арене в Санкт-Петербурге не стоит.

— Для Кубка конфедераций это разве хорошо, что «Зенит» собирается играть на стадионе в такой момент?

— Это очень хорошо! Чем больше мы играем на стадионах Кубка конфедераций, чем лучше. Нужно, чтобы стадионы полноценно заиграли, а это возможно только после того, как на них проведут не один, не два и не три матча.

Мы беседовали по этому вопросу с руководителями стадионов «Рубина» и «Спартака». Все наши новые стадионы пришли в организационную гармонию спустя не один десяток матчей. Нельзя сделать стадион, и чтобы все сразу работало. Десятки систем стадиона должны найти координацию между собой. Есть же в истории примеры, когда стадионы сдавались аккурат в к ЧМ, но мы надеемся на более спланированные действия.

— «Советский спорт» писал, что у «Зенита» есть документы о приеме стадиона, но работ предстоит выполнить еще много. Оргкомитет это беспокоит?

— Мы понимаем, как стадион будет эксплуатироваться, об этом мы говорили на встрече с губернатором региона, нам представили план использования. «Крестовский» передается в пользование городу, а «Зенит» становится ответственным за техническую эксплуатацию.

Для нас ситуация вполне понятна: конкретный клуб отвечает конкретно за техническую сторону стадиона. Нам важно, чтобы за стадион отвечали конкретные люди. И в отношении «Зенита» мы уверены с практической точки зрения.

— Обещали улучшить комфортабельность «Фишта». Когда это произойдет?

— Временные трибуны мы точно использовать не будем. Возможно, на Кубке конфедераций будем пользовать временные ряды самых верхних трибун, но это пока не точно. Возможно, будут использованы другие конструкции не для зрителей.

— А на чемпионате мира?

— Этот вопрос мы еще не обсуждали.

— Эти улучшения никак не нарушают правила ФИФА?

— Точно нет. Стадион в Сочи вмещает больше 45 тысяч, мы укладываемся в требования по вместимости. Если посчитать общую вместимость, она превышает 48 тысяч. Так что там все в порядке.

— Во всех городах, принимающих ЧМ, вновь заработают вытрезвители. Серьезно?

— Мне сложно это комментировать, я столько не пью! Некоторое время назад вытрезвители упразднили, сейчас этими функциями занимаются медицинские учреждения. Но как это связано с ЧМ? У нас планируется повальное пьянство?

— Ну многие будут не трезвы. А о вытрезвителях сказал главный внештатный нарколог Минздрава.

— Ну и хорошо.

— Может, их стоит оформить каким-то специальным образом в стиле ЧМ-2018?

— Ну мы все-таки рассчитываем, что у болельщиков не будет главной цели попасть в вытрезвитель. Мы надеемся на порядочное и ответственное поведение любителей футбола. При этом, хорошо, что Минздрав предусматривает такую возможность для тех, кто немного запутался.

В конце концов, Кубок конфедераций — это всего 16 матчей в четырех городах. Три города из этих четырех регулярно проводят матчи. Вы когда-нибудь слышали о проблеме вытрезвителей на этом фоне? Почему это как-то должно отличаться от Кубка конфедераций? На нем что, будет как-то стимулироваться употребление алкоголя? В целом, это то же количество людей, та же игра.

— Ну так на чемпионате мира будет же море болельщиков.

— Там 64 игры, и что? Это меньше матчей, чем в чемпионате России. Да, будет побольше загрузка стадионов. И все.

— Ожидается, что Россию посетят во время чемпионата мира примерно 2 миллиона болельщиков.

— Не могу с уверенностью сказать об это цифре. Мы говорили о миллионе человек. Судя по практике, больше иностранцев просто не бывает. Если приедет больше, мы будем рады, но на 2 миллиона рассчитывать трудно. Все-таки чемпионат мира — это турнир больше для домашних болельщиков, чем для иностранных.

— Что будет с билетами на Кубок конфедераций?

— Мы рассчитываем на всплеск интереса после открытия билетных центров 19 апреля. Наши люди привыкли больше доверять бумаге, конкретной покупки у кассы. Массово, россияне пока не могут поверить в регистрацию на сайте, сертификатами, виртуальными билетами. У нас привыкли приходить и напрямую, физически купить билет. Билетные центры помогут в этом.