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8 апреля 2017, 13:13 | Футбол: Чемпионат мира | ТАСС

Сорокин: Речь о смене поля на стадионе в Петербурге пока не идет

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Говорить о смене газона на стадионе на Крестовском острове в Санкт-Петербурге пока преждевременно. Об этом журналистам сообщил генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин.

В пятницу агентство Regnum написало что газон на новой арене пришел в негодность. Увеличить
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В пятницу агентство Regnum написало, что газон на новой арене пришел в негодность.

«Мы внимательно следим за ситуацией, и пока речи о смене поля не идет. Действительно, поле может быть растет не так быстро, как предполагалось, но никакой паники и ужаса нет. Cлухи о том, что поле сожгли и уничтожили, не подтвердились. Надо понимать, что поле растет в непростых условиях — крыша закрыта, широта не южная, но мы ожидаем, что ситуация выправится», — отметил Сорокин.

«Все равно какие-то изъяны вылезают, потому что в целом это большой механизм. Но для этого мы сейчас и проводим тестовые матчи. Есть примеры, когда стадионы создавались непосредственно перед чемпионатом мира, но надеемся, что у нас будет все более спланированно», — добавил он.

Первый матч на новой арене запланирован на 22 апреля, когда «Зенит» в чемпионате России примет «Урал».

Санкт-Петербург примет матч-открытие и финал Кубка конфедераций, который пройдет в России с 17 июня по 2 июля 2017 года.
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