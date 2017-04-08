Сорокин: Речь о смене поля на стадионе в Петербурге пока не идет
МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Говорить о смене газона на стадионе на Крестовском острове в
Санкт-Петербурге пока преждевременно. Об этом журналистам сообщил генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин.
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Видимо, что-то случилось...
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В пятницу агентство Regnum написало, что газон на новой арене пришел в негодность.
«Мы внимательно следим за ситуацией, и пока речи о смене поля не идет. Действительно, поле может быть растет не так быстро, как предполагалось, но никакой паники и ужаса нет. Cлухи о том, что поле сожгли и уничтожили, не подтвердились. Надо понимать, что поле растет в непростых условиях — крыша закрыта, широта не южная, но мы ожидаем, что ситуация выправится», — отметил Сорокин.
«Все равно
Первый матч на новой арене запланирован на 22 апреля, когда «Зенит» в чемпионате России примет «Урал».
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