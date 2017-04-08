Черчесов: У сборной России будет 26 дней на подготовку в преддверии ЧМ-2018
МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Сборная России после завершения чемпионата Российской футбольной
премьер-лиги (РФПЛ) сезона-2017/18 будет иметь 26 дней на подготовку к чемпионату мира 2018 года. Об этом на конференции Российского футбольного союза (РФС) заявил главный тренер команды Станислав Черчесов.
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«На чемпионат мира у нас будет 26 дней подготовки. С Сергеем Прядкиным (президентом РФПЛ. — Прим. ТАСС) мы на связи и все согласовали», — сказал Черчесов.
Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России. Сборная России сыграет в группе А, встречи группового этапа с ее участием пройдут в Москве,
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