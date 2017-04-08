Черчесов: у сборной России будет 26 дней на подготовку в преддверии ЧМ-2018

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«На чемпионат мира у нас будет 26 дней подготовки. С Сергеем Прядкиным (президентом РФПЛ. — Прим. ТАСС) мы на связи и все согласовали», — сказал Черчесов.