Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-worldcup/29359096/
8 апреля 2017, 12:20 | Футбол: Чемпионат мира | ТАСС

Черчесов: У сборной России будет 26 дней на подготовку в преддверии ЧМ-2018

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Сборная России после завершения чемпионата Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) сезона-2017/18 будет иметь 26 дней на подготовку к чемпионату мира 2018 года. Об этом на конференции Российского футбольного союза (РФС) заявил главный тренер команды Станислав Черчесов.

Главный тренер национальной команды заявил что это согласовано с РФПЛ. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«На чемпионат мира у нас будет 26 дней подготовки. С Сергеем Прядкиным (президентом РФПЛ. — Прим. ТАСС) мы на связи и все согласовали», — сказал Черчесов.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России. Сборная России сыграет в группе А, встречи группового этапа с ее участием пройдут в Москве, Санкт-Петербурге и Самаре.

Сборная России
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Чемпионата мира

Сорокин: Речь о смене поля на стадионе в Петербурге пока не идет

Сорокин: Речь о смене поля на стадионе в Петербурге пока не идет

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Говорить о смене газона на стадионе на Крестовском острове в Санкт-Петербурге пока преждевременно. Об этом журналистам сообщил генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин.
Еще 7 новостей  Все новости
8 апреля

Мутко: РФС сложно привлекать спонсоров на фоне постоянных скандалов

Черчесов: у сборной России будет 26 дней на подготовку в преддверии ЧМ-2018

Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Китая, Квят - 9-й