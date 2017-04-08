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8 апреля 2017, 11:24 | Футбол: Чемпионат мира | ТАСС

Колобков: Российский футбол уже сейчас должен думать, как воспользуется наследием ЧМ-2018

МОСКВА, 8 апреля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Субъекты российского футбола уже сейчас должны представлять, как можно эффективно использовать наследие чемпионата мира 2018 года. Об этом на конференции Российского футбольного союза (РФС) заявил министр спорта РФ Павел Колобков.

Министр спорта РФ отметил что подготовка к чемпионату мира и Кубку конфедераций идет на высоком уровне. Увеличить
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На конференции будет рассмотрена «Стратегия развития футбола в Российской Федерации на период до 2030 года».

«Мы уже сейчас должны думать над тем, как воспользуемся наследием чемпионата мира после него. Сегодня предстоит рассмотреть стратегию развития. Каждый должен понимать, что футбол сказывается на настроениях внутри страны, от этого в том числе зависит статус нашей страны на международной арене», — сказал Колобков.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России. В июне-июле 2017 года Москва, Санкт-Петербург, Казань и Сочи примут Кубок конфедераций. «Подготовка идет на высоком уровне. Проведение таких соревнований — рост статуса России на международной арене и рост экономики», — сказал Колобков.
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МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) планирует вложить в организацию и проведение чемпионата мира по футболу 2018 года в России $1,948 млрд. Об этом сообщается в финансовом отчете организации за 2016 год, опубликованном на сайте ФИФА.
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