Колобков: Российский футбол уже сейчас должен думать, как воспользуется наследием ЧМ-2018
МОСКВА, 8 апреля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Субъекты российского футбола уже сейчас должны представлять, как можно эффективно использовать наследие чемпионата мира 2018 года. Об этом на конференции Российского футбольного союза (РФС) заявил министр спорта РФ Павел Колобков.
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На конференции будет рассмотрена «Стратегия развития футбола в Российской Федерации на период до 2030 года».
«Мы уже сейчас должны думать над тем, как воспользуемся наследием чемпионата мира после него. Сегодня предстоит рассмотреть стратегию развития. Каждый должен понимать, что футбол сказывается на настроениях внутри страны, от этого в том числе зависит статус нашей страны на международной арене», — сказал Колобков.
Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России. В
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