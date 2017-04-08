Колобков: Российский футбол уже сейчас должен думать, как воспользуется наследием ЧМ-2018

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На конференции будет рассмотрена «Стратегия развития футбола в Российской Федерации на период до 2030 года».

«Мы уже сейчас должны думать над тем, как воспользуемся наследием чемпионата мира после него. Сегодня предстоит рассмотреть стратегию развития. Каждый должен понимать, что футбол сказывается на настроениях внутри страны, от этого в том числе зависит статус нашей страны на международной арене», — сказал Колобков.