ФИФА инвестирует в ЧМ-2018 около $2 млрд
МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) планирует вложить в организацию и проведение чемпионата мира по футболу 2018 года в России $1,948 млрд. Об этом сообщается в финансовом отчете организации за 2016 год, опубликованном на сайте ФИФА.
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Самой большой статьей расходов являются средства, выделенные на организацию турнира «на местах» — $627 млн (32% от общей суммы), на втором месте — призовые
14 марта стало известно, что расходы России на подготовку к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года могут быть увеличены на 4,7 млрд рублей за счет средств федерального бюджета. Об этом сообщалось в проекте постановления правительства, опубликованном на официальном портале правовой информации. Согласно проекту, расходы на реализацию программы увеличатся с 638,84 млрд до 643,55 млрд рублей.
В соответствии с действующей редакцией документа итоговая сумма расходов складывается из трех сумм: 350,45 млрд будет выделено из федерального бюджета, 92,21 млрд — из региональных бюджетов, 196,18 млрд — юридическими лицами.
Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве,
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