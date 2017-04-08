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8 апреля 2017, 11:22 | Футбол: Чемпионат мира | ТАСС

ФИФА инвестирует в ЧМ-2018 около $2 млрд

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) планирует вложить в организацию и проведение чемпионата мира по футболу 2018 года в России $1,948 млрд. Об этом сообщается в финансовом отчете организации за 2016 год, опубликованном на сайте ФИФА.

Мировое первенство пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. Увеличить
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Самой большой статьей расходов являются средства, выделенные на организацию турнира «на местах» — $627 млн (32% от общей суммы), на втором месте — призовые командам-участницам турнира, которые составят $ 400 млн (21%), на третьем — производство телевизионного контента ($ 241 млн, 12%), четвертое делят выплаты клубам, чьи игроки примут участие в мировом первенстве (209, 11%). Размер «других» выплат, в которые входят расходы на передвижение команд, зарплаты судьям и прочее, составят (211, 11%).

14 марта стало известно, что расходы России на подготовку к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года могут быть увеличены на 4,7 млрд рублей за счет средств федерального бюджета. Об этом сообщалось в проекте постановления правительства, опубликованном на официальном портале правовой информации. Согласно проекту, расходы на реализацию программы увеличатся с 638,84 млрд до 643,55 млрд рублей.

В соответствии с действующей редакцией документа итоговая сумма расходов складывается из трех сумм: 350,45 млрд будет выделено из федерального бюджета, 92,21 млрд — из региональных бюджетов, 196,18 млрд — юридическими лицами.

Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.
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