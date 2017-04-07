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7 апреля 2017, 19:35 | Футбол: Чемпионат мира | ТАСС

Сорокин: Оргкомитет получил заверение в приемлемом состоянии газона на арене в Петербурге

МОСКВА, 7 апреля. /Корр. ТАСС Олег Кошелев/. Оргкомитет «Россия-2018» получил заверение от властей Санкт-Петербурга и футбольного клуба «Зенит» в том, что поле стадиона на Крестовском острове находится в приемлемом состоянии. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор оргкомитета Алексей Сорокин.

В пятницу агентство Regnum сообщило что газон на новом стадионе пришел в негодность. Увеличить
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В пятницу агентство Regnum сообщило, что газон на новой арене пришел в негодность.

«В конце прошлой недели мы проводили совещание с “Зенитом” и с властями города. На этом совещании мы получили заверение, что газон постепенно входит в должное состояние после “спячки”, и на нем будут проведены игры “Зенита”. Клуб сейчас предпринимает усилия по уходу за газоном, никаких сложностей не видит и понимает меру ответственности», — сказал Сорокин, добавив, что у него нет информации о проблемах с газоном.

Первый матч на новой арене запланирован на 22 апреля, когда «Зенит» в чемпионате России примет «Урал». Санкт- Петербург примет матч-открытие Кубка конфедераций, который пройдет в России с 17 июня по 2 июля 2017 года.

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