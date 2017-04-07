Сорокин: оргкомитет получил заверение в приемлемом состоянии газона на арене в Петербурге

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В пятницу агентство Regnum сообщило, что газон на новой арене пришел в негодность.

«В конце прошлой недели мы проводили совещание с “Зенитом” и с властями города. На этом совещании мы получили заверение, что газон постепенно входит в должное состояние после “спячки”, и на нем будут проведены игры “Зенита”. Клуб сейчас предпринимает усилия по уходу за газоном, никаких сложностей не видит и понимает меру ответственности», — сказал Сорокин, добавив, что у него нет информации о проблемах с газоном.