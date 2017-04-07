Сорокин: Оргкомитет получил заверение в приемлемом состоянии газона на арене в Петербурге
МОСКВА, 7 апреля. /Корр. ТАСС Олег Кошелев/. Оргкомитет «Россия-2018» получил заверение от властей
Санкт-Петербурга и футбольного клуба «Зенит» в том, что поле стадиона на Крестовском острове находится в приемлемом состоянии. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор оргкомитета Алексей Сорокин.
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Видимо, что-то случилось...
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В пятницу агентство Regnum сообщило, что газон на новой арене пришел в негодность.
«В конце прошлой недели мы проводили совещание с “Зенитом” и с властями города. На этом совещании мы получили заверение, что газон постепенно входит в должное состояние после “спячки”, и на нем будут проведены игры “Зенита”. Клуб сейчас предпринимает усилия по уходу за газоном, никаких сложностей не видит и понимает меру ответственности», — сказал Сорокин, добавив, что у него нет информации о проблемах с газоном.
Первый матч на новой арене запланирован на 22 апреля, когда «Зенит» в чемпионате России примет «Урал». Санкт- Петербург примет
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