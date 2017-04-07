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7 апреля 2017, 19:16 | Футбол: Чемпионат мира | Чемпионат.com

Regnum: Газон на стадионе «Крестовский» практически загублен

Газон на новом стадионе «Крестовский» в Санкт-Петербурге практически загублен, сообщает Regnum.

Газон на новом стадионе <span class=error>Крестовский</span> в <nobr>Санкт-Петербурге</nobr> практически загублен сообщает Regnum. Увеличить
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По информации источника, газон начали усиленно готовить к предстоящему в конце апреля матчу. Для ускоренного роста травы привезли систему искусственной инсоляции, и газон начали облучать. В течение более чем месяца каждую ночь лампы обильно «поливали» искусственным светом, но результатов это не приносило. Позже выяснилось, что искусственное освещение нужно включать днём. Якобы достаточно зачастую всего четырёх часов в день, а ночью это делать категорически нельзя, так как ночью трава как раз растёт.

В результате месячного облучения ночным освещением газон практически загублен, трава начала подгнивать, а поле в данный момент непригодно для игры в футбол. Также отмечается, что шансы на успешное восстановление газона минимальны.
22 апреля на стадионе «Крестовский» должен состояться первый в истории матч РФПЛ. Во встрече 24-го тура «Зенит» встретится с «Уралом».
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