Regnum: Газон на стадионе «Крестовский» практически загублен

По информации источника, газон начали усиленно готовить к предстоящему в конце апреля матчу. Для ускоренного роста травы привезли систему искусственной инсоляции, и газон начали облучать. В течение более чем месяца каждую ночь лампы обильно «поливали» искусственным светом, но результатов это не приносило. Позже выяснилось, что искусственное освещение нужно включать днём. Якобы достаточно зачастую всего четырёх часов в день, а ночью это делать категорически нельзя, так как ночью трава как раз растёт.



В результате месячного облучения ночным освещением газон практически загублен, трава начала подгнивать, а поле в данный момент непригодно для игры в футбол. Также отмечается, что шансы на успешное восстановление газона минимальны.

22 апреля на стадионе «Крестовский» должен состояться первый в истории матч РФПЛ. Во встрече 24-го тура «Зенит» встретится с «Уралом».