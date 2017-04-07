Воробей: возможно, сборной Украины надо пожертвовать нынешним отбором на ЧМ-2018

Воробей считает, что украинской сборной необходимо время, и, возможно, следует даже пожертвовать нынешним отбором на ЧМ-2018.



«Сдвиги в лучшую сторону в игре сине-жёлтых есть, и это видно невооружённым глазом. По крайней мере, в созидании стало получаться намного больше, нежели при прошлом тренерском штабе.



Результат, конечно, пока не совсем тот, который хотелось бы видеть, но что вы хотели — чтобы сборная начала всё выигрывать? Так не бывает. Тем более не стоит забывать, что Андрей Шевченко находится в непростой ситуации из-за нехватки игровой практики у многих наших футболистов. Необходимо время, в чём-то даже надо пожертвовать нынешним отборочным циклом. Команда должна лучше сыграться, в ней должен сформироваться оптимальный костяк, и тогда уже можно будет делать ставку на результат.



Но даже сейчас наставнику нужно отдать должное хотя бы в том, что он не боится доверять молодёжи, которая изо всех сил пытается доказать свою состоятельность, а это должно стать двигателем прогресса. Подводя итог, скажу так: я сейчас смотрю поединки сборной с удовольствием», — цитирует Воробья zbirna.com.



В Группе I сборная Украины занимает 3-е место, в пяти очках от лидирующей Хорватии и в двух от идущей второй Исландии.