Воробей: возможно, сборной Украины надо пожертвовать нынешним отбором на ЧМ-2018
Бывший нападающий сборной Украины Андрей Воробей поделился мнением о выступлении национальной команды под руководством Андрея Шевченко.
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Воробей считает, что украинской сборной необходимо время, и, возможно, следует даже пожертвовать нынешним отбором на ЧМ-2018.
«Сдвиги в лучшую сторону в игре
Результат, конечно, пока не совсем тот, который хотелось бы видеть, но что вы хотели — чтобы сборная начала всё выигрывать? Так не бывает. Тем более не стоит забывать, что Андрей Шевченко находится в непростой ситуации
Но даже сейчас наставнику нужно отдать должное хотя бы в том, что он не боится доверять молодёжи, которая изо всех сил пытается доказать свою состоятельность, а это должно стать двигателем прогресса. Подводя итог, скажу так: я сейчас смотрю поединки сборной с удовольствием», — цитирует Воробья zbirna.com.
В Группе I сборная Украины занимает 3-е место, в пяти очках от лидирующей Хорватии и в двух от идущей второй Исландии.
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