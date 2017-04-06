В сборной Бразилии не сомневаются, что ЧМ-2018 пройдет безупречно

«У нас нет сомнений, что чемпионат мира пройдет безукоризненно. Лично я здесь в первый раз, но коллеги уже бывали здесь, и каждый раз, когда они приезжали на инспекционные визиты, их радушно принимали. Им все очень понравилось, учитывая, что они видели много тренировочных баз и объектов», — сказал Эду Гаспар.

По его словам, предстоящий турнир будет очень интересным с культурной точки зрения, поскольку «Россия очень интересная страна». «Я уверен, всем очень понравится, не только нашей команде», — отметил он.

База на юге России не является приоритетом для бразильцев

Эду Гаспар добавил, что «нахождение в более южных зонах не является абсолютным приоритетом» для сборной Бразилии. «Основное внимание уделяется качеству полей и сервисам в отелях, но было бы комфортнее находиться в окружении, подобном бразильскому. Если бы в Сочи в нашем распоряжении был пляж и хорошая погода, это было бы гораздо приятнее», — сказал он.

Он добавил, что в пятницу делегация сборной отправится в Сочи для того, чтобы еще раз посмотреть там тренировочную базу.

Ранее ТАСС сообщал, что представители сборной Бразилии по футболу осмотрели несколько тренировочных площадок в Московской области, в частности базу в Кратове. Генеральный координатор сборной подтвердил эту информацию, но отметил, что решение о выборе базы для размещения команды пока не принято.

«Решение еще не было принято, так как мы находимся на стадии просмотра и выбора баз. Для нас очень важно, чтобы недалеко был город, где могли бы находиться семьи и друзья игроков», — пояснил Эду Гаспар.

Сборная Бразилии в конце марта досрочно гарантировала выход в финальную часть чемпионата мира по футболу 2018 года. 2 апреля представители команды отправились в Россию для ознакомления с условиями подготовки к турниру — в том числе для выбора тренировочной базы.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России.