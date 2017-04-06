Сборная Аргентины без Месси может не попасть на чемпионат мира в России
Капитан Аргентины Лионель Месси был дисквалифицирован ФИФА на четыре отборочных матча, и его сборная сразу же уступила аутсайдеру южноамериканского отбора к чемпионату мира Боливии и теперь рискует не попасть на турнир в Россию. «Газета.Ru» объясняет, почему проблема зависимости от Месси создана самими аргентинцами, но от этого не становится менее серьезной.
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Роковая дисквалификация.
Эмоциональное выступление в адрес арбитра по окончании отборочного матча против Чили 24 марта (1:0), в котором Аргентина победила благодаря реализованному Лионелем Месси пенальти, стоило капитану сборной «альбиселесте» четырехматчевой дисквалификации.
Но еще неприятнее последствия для самой сборной. Уступив уже 28 марта — в день вынесения решения — без своего капитана на выезде Боливии, Аргентина снова опустилась за пределы четвертки напрямую попадающих на чемпионат мира из КОНМЕБОЛ команд.
Сейчас подопечные Эдгардо Баусы располагаются на пятой позиции и ведут сражение с опережающими их Колумбией, Уругваем и Чили за право пробиться на мундиаль в Россию напрямую. При этом снизу поджимают Эквадор, Перу и Парагвай, также желающие квалифицироваться на мировой форум и отстающие от аргентинцев за четыре тура до финиша не более чем на четыре очка.
Учитывая, что в трех из этих туров Месси участия не примет, положение
без Месси дела сборной Аргентины в отборочном цикле складываются просто катастрофически плохо, в то время как с ним у сборной все хорошо.
С Месси и без Месси.
Столетний юбилей КОНМЕБОЛ, пришедшийся на прошлое лето, создал уникальную ситуацию, когда вслед за регулярным, проводимым раз в четыре года, Кубком Америки уже на следующий год состоялся специальный, юбилейный расширенный турнир с участием команд из соседней КОНКАКАФ.
Летом 2014 года после поражения Аргентины в финале чемпионата мира в дополнительное время от Германии казалось, что это прекрасный шанс для Месси
Реальность оказалась совсем не такой, какой ее представляли. Аргентина дважды подряд добиралась до решающего матча Кубка Америки, но и в 2015, и в 2016 годах уступала по пенальти чилийцам.
Сам Месси, уставший от груза ожиданий и критики, обрушивавшейся на его плечи, после летнего фиаско в финале в США объявил, что завершает выступления за национальную команду.
Ситуация сразу вызвала шок у аргентинских поклонников футбола, которые всей страной принялись уговаривать свою главную суперзвезду вернуться в сборную.
К тому моменту в отборочном цикле к чемпионату мира в России были сыграны шесть туров, причем Месси пропустил первые четыре, и в них аргентинцы смогли обыграть только Колумбию (1:0) после поражения и двух ничьих на старте.
Зато с форвардом «Барселоны» на поле «альбиселесте» взяли все шесть очков в противостояниях с Чили и Боливией.
Впрочем, после просьб всего мира, не переставая сыпавшихся на пятикратного обладателя «Золотого мяча», Месси принял решение возобновить выступления за сборную Аргентины, и уже первого сентября принес команде победу над Уругваем (1:0).
После этого капитан не смог принять участие в трех следующих матчах, и в них последовали ничьи с Венесуэлой (2:2) и Парагваем (2:2), а также поражение от Перу (0:1).
Когда же капитан снова вернулся на поле, аргентинцы снова начали побеждать, выправив тяжелое положение в отборочном цикле.
В итоге ситуация пришла к тому, что до игры с Боливией при Месси команда провела шесть матчей, выиграв пять при одном поражении, а без него в семи встречах одержала лишь одну победу, четырежды сыграла вничью и дважды покидала поле на щите, причем в этих играх разница мячей у аргентинцев была отрицательная (6−8).
Боливийское исключение.
Казалось бы, поражение от Боливии только проиллюстрировало очевидное: без Лионеля Месси сборная Аргентины неконкурентоспособна.
В сложившихся обстоятельствах отчасти этот тезис действительно верен, вот только так вышло
Да и противостояние с Боливией никак не может быть взято в качестве иллюстрации.
Стадион «Эрнандо Силес» в
В 2007 году ФИФА запретила проводить матчи на аренах, расположенных на высоте 2500 метров над уровнем моря и выше (то есть на выскогорье), однако после мощного лоббирования со стороны Боливии, поддержанного многими южноамериканскими федерациями, Мексикой и лично Диего Марадоной, для национального боливийского стадиона, расположенного на высоте в 3,5 км над уровнем моря, было сделано исключение.
Игры в Боливии — это всегда нечто особенное, и на выезде именно в
Для тех, кто считает, что с Лионелем Месси Аргентина там обязательно выиграла бы, существует такая статистика: в прошлый раз «альбиселесте» побеждали в
Ни при Месси, ни даже при Марадоне Аргентина никогда не выигрывала в Боливии, а Месси играл в режиме высокогорья
Фантомный заговор.
Нынешний главный тренер Аргентины Эдгардо Бауса, которого на днях ждет в федерации футбола страны разбор текущего положения в отборочном цикле, заявил, что дисквалификация Месси могла стать следствием заговора против футболиста.
И хотя решение об отстранении форварда на 4 игры
В чем именно суть заговора, который запрещает Месси тратить силы на перелеты на игры отборочного цикла, от чего он еще прошлым летом и без того отказывался официально, не совсем понятно.
Возможно, речь идет о том, что без Месси команда не попадет на мировой форум, и пятикратный обладатель «Золотого мяча» лишится возможности поехать в Россию….
Но слышать это от человека, управляющего игрой команды, в которой собраны такие форварды, как Гонсало Игуаин, Анхель ди Мария, Серхио Агуэро?
От человека, который может позволить себе отказаться от разрывающего всю Серию А Мауро Икарди из «Интера»?
Если Бауса не может выстроить с таким подбором игроков качественной игры в нападении, то каким образом он вообще занимает пост главного тренера сборной Аргентины?
Синдром мессизависимости.
Но проблема зависимости от Лионеля Месси действительно существует. Она была создана и выпестована искусственно, но теперь от нее очень трудно избавиться.
Страна так хотела видеть в лучшем игроке мира (а в Аргентине в этом мало кто сомневается) мессию, что дала форварду слишком много полномочий.
Не имея каталонской системы игры, которая выстроена под стилистические особенности не слишком утруждающего себя в командных перемещениях при обороне форварда, сборная Аргентины предоставила своему «спасителю» полную свободу на поле и даже за его пределами.
Пусть это никогда не подтверждалось официально (ну еще бы), но Икарди не вызывают в главную команду страны именно
В итоге вместо яркого футбола с использованием всех имеющихся на руках атакующих козырей, Аргентина играет в достаточно унылый, особенно в отношении создания голевых моментов, футбол, заточенный под стиль «отдай мяч Месси, а он решит что делать».
Когда же в распоряжении Баусы нет его главного футболиста, то он оказывается не в состоянии придумать
Тупиковый путь.
Но главная проблема в другом. Если такой стиль игры при наличии Месси и благодаря индивидуальному классу игроков еще «прокатывает» на уровне отборочного цикла, где надо попасть в четверку или, на худой конец, в пятерку лучших, то в финальных турнирах чемпионата мира и даже Кубка Америки находятся те, кого взять подобным невозможно.
Месси играет в футбол слишком давно, его хорошо изучили, а когда у Лионеля нет той поддержки, которая идет из глубины поля в «Барсе», справиться с ним становится легче.
Да, он
А на чемпионате мира это нужно делать еще и на очень спрессованном временном промежутке, что оказывается неразрешимой задачей даже для человека, пять раз выигравшего «Золотой мяч».
Именно поэтому суперяркий групповой этап на последнем чемпионате мира сменился в
Именно поэтому роман Месси со сборной так и рискует остаться неудачным до конца карьеры, которая без победы на чемпионате мира не будет блестеть так, как могла и должна была бы.
И виноват в этом во многом и сам Лионель, который справедливо чувствует свое величие, но распоряжается им чересчур эгоистично, что идет во вред командам, за которые выступает, ведь Месси не хочет менять свой стиль в сборной, не хочет слушать тренера, а хочет, чтобы тренер слушал его.
Впрочем, когда Бауса так и поступает, пенять на
Александр Седов
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