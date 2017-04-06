Сборная Аргентины без Месси может не попасть на чемпионат мира в России

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Роковая дисквалификация.

Эмоциональное выступление в адрес арбитра по окончании отборочного матча против Чили 24 марта (1:0), в котором Аргентина победила благодаря реализованному Лионелем Месси пенальти, стоило капитану сборной «альбиселесте» четырехматчевой дисквалификации.

Но еще неприятнее последствия для самой сборной. Уступив уже 28 марта — в день вынесения решения — без своего капитана на выезде Боливии, Аргентина снова опустилась за пределы четвертки напрямую попадающих на чемпионат мира из КОНМЕБОЛ команд.

Сейчас подопечные Эдгардо Баусы располагаются на пятой позиции и ведут сражение с опережающими их Колумбией, Уругваем и Чили за право пробиться на мундиаль в Россию напрямую. При этом снизу поджимают Эквадор, Перу и Парагвай, также желающие квалифицироваться на мировой форум и отстающие от аргентинцев за четыре тура до финиша не более чем на четыре очка.

Учитывая, что в трех из этих туров Месси участия не примет, положение бело-голубой команды становится действительно серьезным, потому что, если верить статистике.

без Месси дела сборной Аргентины в отборочном цикле складываются просто катастрофически плохо, в то время как с ним у сборной все хорошо.

С Месси и без Месси.

Столетний юбилей КОНМЕБОЛ, пришедшийся на прошлое лето, создал уникальную ситуацию, когда вслед за регулярным, проводимым раз в четыре года, Кубком Америки уже на следующий год состоялся специальный, юбилейный расширенный турнир с участием команд из соседней КОНКАКАФ.

Летом 2014 года после поражения Аргентины в финале чемпионата мира в дополнительное время от Германии казалось, что это прекрасный шанс для Месси наконец-то сделать свой роман со сборной, где он никак ничего не может выиграть, счастливым.

Реальность оказалась совсем не такой, какой ее представляли. Аргентина дважды подряд добиралась до решающего матча Кубка Америки, но и в 2015, и в 2016 годах уступала по пенальти чилийцам.

Сам Месси, уставший от груза ожиданий и критики, обрушивавшейся на его плечи, после летнего фиаско в финале в США объявил, что завершает выступления за национальную команду.

Ситуация сразу вызвала шок у аргентинских поклонников футбола, которые всей страной принялись уговаривать свою главную суперзвезду вернуться в сборную.

К тому моменту в отборочном цикле к чемпионату мира в России были сыграны шесть туров, причем Месси пропустил первые четыре, и в них аргентинцы смогли обыграть только Колумбию (1:0) после поражения и двух ничьих на старте.

Зато с форвардом «Барселоны» на поле «альбиселесте» взяли все шесть очков в противостояниях с Чили и Боливией.

Впрочем, после просьб всего мира, не переставая сыпавшихся на пятикратного обладателя «Золотого мяча», Месси принял решение возобновить выступления за сборную Аргентины, и уже первого сентября принес команде победу над Уругваем (1:0).

После этого капитан не смог принять участие в трех следующих матчах, и в них последовали ничьи с Венесуэлой (2:2) и Парагваем (2:2), а также поражение от Перу (0:1).

Когда же капитан снова вернулся на поле, аргентинцы снова начали побеждать, выправив тяжелое положение в отборочном цикле.

В итоге ситуация пришла к тому, что до игры с Боливией при Месси команда провела шесть матчей, выиграв пять при одном поражении, а без него в семи встречах одержала лишь одну победу, четырежды сыграла вничью и дважды покидала поле на щите, причем в этих играх разница мячей у аргентинцев была отрицательная (6−8).

Боливийское исключение.

Казалось бы, поражение от Боливии только проиллюстрировало очевидное: без Лионеля Месси сборная Аргентины неконкурентоспособна.

В сложившихся обстоятельствах отчасти этот тезис действительно верен, вот только так вышло из-за обстоятельств, созданных самими людьми, отвечающими за выступление команды, а к возможностям сборной это все отношения не имеет.

Да и противостояние с Боливией никак не может быть взято в качестве иллюстрации.

Стадион «Эрнандо Силес» в Ла-Пасе, на котором проводит матчи национальная сборная Боливии, является единственным в мире высокогорным стадионом, на котором разрешены игры такого уровня.

В 2007 году ФИФА запретила проводить матчи на аренах, расположенных на высоте 2500 метров над уровнем моря и выше (то есть на выскогорье), однако после мощного лоббирования со стороны Боливии, поддержанного многими южноамериканскими федерациями, Мексикой и лично Диего Марадоной, для национального боливийского стадиона, расположенного на высоте в 3,5 км над уровнем моря, было сделано исключение.

Игры в Боливии — это всегда нечто особенное, и на выезде именно в Ла-Пасе всегда существует риск потерять очки.

Для тех, кто считает, что с Лионелем Месси Аргентина там обязательно выиграла бы, существует такая статистика: в прошлый раз «альбиселесте» побеждали в Ла-Пасе в 2005 году, когда никакого Месси в составе сборной еще не было, ну, а последняя до той победа датирована… 1975 годом.

Ни при Месси, ни даже при Марадоне Аргентина никогда не выигрывала в Боливии, а Месси играл в режиме высокогорья Ла-Паса дважды, и если в отборочном цикле к ЧМ-2014 были пристойные 1:1, то в 2009 году, по дороге на мундиаль-2010 Аргентина прилично оконфузилась (1:6).

Фантомный заговор.

Нынешний главный тренер Аргентины Эдгардо Бауса, которого на днях ждет в федерации футбола страны разбор текущего положения в отборочном цикле, заявил, что дисквалификация Месси могла стать следствием заговора против футболиста.

И хотя решение об отстранении форварда на 4 игры из-за слов в адрес бокового арбитра, которые, как сказал сам Лионель, были адресованы не конкретному человеку, а в пространство, что подтвердили все рефери матча, выглядит неоднозначным, слова Баусы смотрятся все равно жалко.

В чем именно суть заговора, который запрещает Месси тратить силы на перелеты на игры отборочного цикла, от чего он еще прошлым летом и без того отказывался официально, не совсем понятно.

Возможно, речь идет о том, что без Месси команда не попадет на мировой форум, и пятикратный обладатель «Золотого мяча» лишится возможности поехать в Россию….

Но слышать это от человека, управляющего игрой команды, в которой собраны такие форварды, как Гонсало Игуаин, Анхель ди Мария, Серхио Агуэро?

От человека, который может позволить себе отказаться от разрывающего всю Серию А Мауро Икарди из «Интера»?

Если Бауса не может выстроить с таким подбором игроков качественной игры в нападении, то каким образом он вообще занимает пост главного тренера сборной Аргентины?

Синдром мессизависимости.

Но проблема зависимости от Лионеля Месси действительно существует. Она была создана и выпестована искусственно, но теперь от нее очень трудно избавиться.

Страна так хотела видеть в лучшем игроке мира (а в Аргентине в этом мало кто сомневается) мессию, что дала форварду слишком много полномочий.

Не имея каталонской системы игры, которая выстроена под стилистические особенности не слишком утруждающего себя в командных перемещениях при обороне форварда, сборная Аргентины предоставила своему «спасителю» полную свободу на поле и даже за его пределами.

Пусть это никогда не подтверждалось официально (ну еще бы), но Икарди не вызывают в главную команду страны именно из-за того, что там его не хочет видеть именно Лионель, мстящий так за своего друга Макси Лопеса, у которого капитан «Интера» увел супругу.

В итоге вместо яркого футбола с использованием всех имеющихся на руках атакующих козырей, Аргентина играет в достаточно унылый, особенно в отношении создания голевых моментов, футбол, заточенный под стиль «отдай мяч Месси, а он решит что делать».

Когда же в распоряжении Баусы нет его главного футболиста, то он оказывается не в состоянии придумать что-то сам, и футбол сборной в бело-голубых футболках превращается в игру впереди во что придется, а так побеждать очень сложно даже в Южной Америке.

Тупиковый путь.

Но главная проблема в другом. Если такой стиль игры при наличии Месси и благодаря индивидуальному классу игроков еще «прокатывает» на уровне отборочного цикла, где надо попасть в четверку или, на худой конец, в пятерку лучших, то в финальных турнирах чемпионата мира и даже Кубка Америки находятся те, кого взять подобным невозможно.

Месси играет в футбол слишком давно, его хорошо изучили, а когда у Лионеля нет той поддержки, которая идет из глубины поля в «Барсе», справиться с ним становится легче.

Да, он по-прежнему может решить исход матча в любой момент, пойдя в проход на оборону абсолютно любого класса и оставив в дураках самых великих защитников, но делать это в абсолютно каждом матче не может даже он.

А на чемпионате мира это нужно делать еще и на очень спрессованном временном промежутке, что оказывается неразрешимой задачей даже для человека, пять раз выигравшего «Золотой мяч».

Именно поэтому суперяркий групповой этап на последнем чемпионате мира сменился в общем-то достаточно блеклым плей-офф, где Аргентина все же дошла до финала, но ничего там так и не показала.

Именно поэтому роман Месси со сборной так и рискует остаться неудачным до конца карьеры, которая без победы на чемпионате мира не будет блестеть так, как могла и должна была бы.

И виноват в этом во многом и сам Лионель, который справедливо чувствует свое величие, но распоряжается им чересчур эгоистично, что идет во вред командам, за которые выступает, ведь Месси не хочет менять свой стиль в сборной, не хочет слушать тренера, а хочет, чтобы тренер слушал его.

Впрочем, когда Бауса так и поступает, пенять на что-либо он, конечно, может, только это все будет таким же далеким от реалий, как и слова специалиста про заговор.

Александр Седов