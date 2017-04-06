Глава федерации футбола США: Подготовка к ЧМ-2018 движется в правильном направлении

«Подготовка к турниру движется в правильном направлении, с нетерпением ждем великолепного чемпионата мира. Конечно, подготовка к таким турнирам, как чемпионаты мира по футболу или Олимпийские игры, не может проходить без трудностей. Надеюсь, что к моменту первого удара по мячу все будет готово», — сказал Гулати.

В среду Гулати посетил конгресс Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), в рамках которого прошли выборы в совет ФИФА. Изначально на переизбрание претендовал президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко, однако его кандидатура не была допущена ФИФА по критерию политической нейтральности. «Я уважаю решение комитета. Как бы то ни было, господин Мутко остается в игре, он вовлечен в работу самым непосредственным образом как председатель оргкомитета», — отметил Гулати.

Чемпионат мира 2018 года пройдет на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.