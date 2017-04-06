Кикнадзе: Российскому ТВ не приходится надеяться на государство в вопросе телеправ на ЧМ

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Такое мнение в беседе с ТАСС высказал Василий Кикнадзе, бывший генеральный директор АНО «Спортивное вещание» и бывший руководитель телеканала «Спорт», который входил в структуру ВГТРК, где в 2000-е годы транслировались соревнования зимних и летних Олимпийских игр, а также крупнейшие футбольные турниры.

Ранее Первый канал, ВГТРК и «Матч ТВ» не согласились приобретать телеправа по цене, которую затребовала Международная федерация футбола (ФИФА). По некоторым данным, заявленная ФИФА стоимость телеправ превышает $100 миллионов. Генеральный продюсер Первого канала Александр Файфман в середине февраля заявил, что российскому ТВ и ФИФА необходимо договориться не позднее, чем за месяц до старта Кубка конфедераций, первый матч которого состоится 17 июня. В конце марта в интервью ТАСС глава компании «Телеспорт» Петр Макаренко сказал, что российские телеканалы предлагают ФИФА примерно $30 млн и данная сумма «находится где-то на грани» окупаемости.

«Понятно, что домашний чемпионат мира хочется преподнести во всей красе, — отметил Кикнадзе. — С другой стороны, с учетом ситуации, в которой находятся телевизионные каналы, рассчитывать на руку помощи со стороны государства, которое какое-то время назад практически закрывало вопрос по стоимости, сейчас не приходится. Каналам это бремя нужно нести самостоятельно, и они очень трезво оценивают те деньги, которые могут собрать с рынка. Причем я слышал, что они даже готовы предложить больше, чем планируют собрать. Но все равно цифры, которые предлагают каналы, и цифры ФИФА отличаются в разы и очень далеки друг от друга».

«То же самое было перед Олимпиадой в Сочи, когда было расслоение в разы, но компромисс удалось найти. Что меня настораживает, так это тенденция к противостоянию. Во всяком случае, ФИФА ожидала, что все пройдет легче, хотя непонятно, в связи с чем. Будет совсем тяжело, если переговоры вообще прекратятся и стороны скажут друг другу “до свидания”, но, думаю, на тех или иных условиях вариант будет найден», — добавил он.

По словам Кикнадзе, в переговорах с ФИФА «есть еще целая серия вопросов». «Есть определенная маркетинговая программа по раскрутке чемпионата мира, которую нельзя начинать на телевидении, пока не подписаны права. Поэтому предстоит решать сложный комплекс вопросов», — сказал собеседник ТАСС.

В 2002 году телеправа были приобретены в последний момент

Кикнадзе рассказал, что ранее уже была ситуация, когда права на показ матчей чемпионата мира приобретались в последний момент — так было в 2002 году. «Есть два варианта: либо ждать до последнего, как при встречном таране, когда одна из сторон отворачивается с известными последствиями, либо пытаться найти компромисс. Мне известны как ситуации, когда контракты подписывались за считанные дни до чемпионата мира, как это было во время проведения турнира в Южной Корее и Японии, так и случаи, когда договаривались своевременно», — сказал бывший руководитель телеканала «Спорт».

«У Ильфа и Петрова есть знаменитая фраза: “Согласие есть продукт при полном непротивлении сторон”. Она и является краеугольной при оправданности той или иной цены. Если стороны договориться не могут, то они далеки от ситуации непротивления», — отметил собеседник ТАСС.

Кикнадзе уверен, что делить телеправа на трансляции Кубка конфедераций и чемпионата мира на два пакета ФИФА не будет. «Во время Кубка конфедераций, который является самостоятельным и ценным соревнованием, тестируются не только спортивные сооружения, но и все службы, которые будут задействованы при проведении чемпионата мира. Это такая же серьезная тема, как тестовые соревнования перед Олимпиадой в Сочи. А до Кубка конфедераций осталось всего ничего».

Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Чемпионат мира будет длиться с 14 июня по 15 июля 2018 года, игры турнира примут 11 городов России.

Продажа прав на телевизионные трансляции — это основная статья доходов ФИФА. Согласно финансовому отчету организации за 2011−2014 годы, на продаже телеправ чемпионата мира — 2014 организация заработала $2,4 млрд. Как говорится в проекте ФИФА, который в январе опубликовало AFP, на показе чемпионата мира — 2018 ФИФА планирует заработать еще больше — $3,1 млрд, а на телеправах чемпионата мира — 2026, в финальной части которого примут участие 48 команд (на 16 больше, чем обычно), — $3,6 млрд.