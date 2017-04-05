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5 апреля 2017, 19:22 | Футбол: Чемпионат мира | Р-Спорт

Бюджет чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре сокращен на 40−50%

МОСКВА, 5 апр — Р-Спорт. Бюджет чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре сокращен на 40−50%, заявил глава оргкомитета турнира Хасан аль-Тавади.

Чиновник ожидает, что теперь инфраструктура турнира обойдется в 8−10 миллиардов долларов, большинство из которых пойдут на строительство стадионов и тренировочных полей.

«Мы хотели обеспечить финансовую ответственность за инфраструктуру, связанную с чемпионатом мира. Именно поэтому на раннем этапе мы установили первоначальный бюджет и обязались сократить его, поскольку рынок стал понятнее, проект стал яснее после того, как мы определились с масштабом работ», — цитирует аль-Тавади CNNMoney.

Власти Катара первоначально планировали построить 12 стадионов к чемпионату мира-2022, но теперь предлагают ограничиться восемью — минимальным количеством, требуемым ФИФА.

«ФИФА еще не согласовала окончательное количество (стадионов), и мы ведем с ними переговоры, чтобы утвердить окончательное количество арен. Мы предлагаем восемь стадионов, но в случае продолжения переговоров может появиться еще одна арена», — сказал аль-Тавади.

В феврале министр финансов Катара Али Шариф аль-Эмади заявил, что власти Катара каждую неделю тратят около 500 миллионов долларов на крупные инфраструктурные проекты для чемпионата мира по футболу. Сообщалось, что в общей сложности на подготовку к чемпионату мира-2022 будет потрачено 200 миллиардов долларов.
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