Бюджет чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре сокращен на 40−50%
МОСКВА, 5 апр —
Р-Спорт. Бюджет чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре сокращен на 40−50%, заявил глава оргкомитета турнира Хасан аль-Тавади.
Чиновник ожидает, что теперь инфраструктура турнира обойдется в 8−10 миллиардов долларов, большинство из которых пойдут на строительство стадионов и тренировочных полей.
«Мы хотели обеспечить финансовую ответственность за инфраструктуру, связанную с чемпионатом мира. Именно поэтому на раннем этапе мы установили первоначальный бюджет и обязались сократить его, поскольку рынок стал понятнее, проект стал яснее после того, как мы определились с масштабом работ», — цитирует
Власти Катара первоначально планировали построить 12 стадионов к чемпионату мира-2022, но теперь предлагают ограничиться восемью — минимальным количеством, требуемым ФИФА.
«ФИФА еще не согласовала окончательное количество (стадионов), и мы ведем с ними переговоры, чтобы утвердить окончательное количество арен. Мы предлагаем восемь стадионов, но в случае продолжения переговоров может появиться еще одна арена», — сказал
В феврале министр финансов Катара Али Шариф
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