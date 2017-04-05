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5 апреля 2017, 15:39 | Футбол: Чемпионат мира | ТАСС

Третьяк отметил подготовку Самары к чемпионату мира по футболу 2018 года

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Президент Федерации хоккея России (ФХР), трехкратный чемпион Олимпийских игр Владислав Третьяк посетил Самару и оценил подготовку города к чемпионату мира по футболу 2018 года. Об этом сообщает официальный портал для болельщиков ЧМ-2018 Welcome2018.com.

В Самаре Третьяк принял участие в церемонии открытия Х Всероссийских соревнований по хоккею «Кубок Владислава Третьяка».

«Я очень рад за Самару, за регион, жителей области, что губерния будет принимать матчи чемпионата мира, — сказал Третьяк. — В городе построен новый современный аэропорт, я прилетел и мог увидеть его. Очень хорошие впечатления, все современно. Видел, что Самара активно готовится, идет масштабное строительство дорог, а я знаю, что дороги — вопрос для Самары очень актуальный».

«Благодаря ЧМ-2018 город сможет их обновить. Появится современный стадион, что тоже важно. В целом, мировое первенство станет праздником для всей нашей страны. Я неоднократно бывал в Самаре, каждый год здесь проходит юношеский турнир моего имени», — продолжил прославленный вратарь.

«Приятный, красивый город, приветливые люди. Знаю, что спорт здесь очень любят, особенно футбол. Поэтому что могу сказать? Приезжайте в 2018 году в Самару!» — добавил Третьяк.

Матчи чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. Самара примет шесть матчей чемпионата мира, включая игру группового этапа с участием сборной России и четвертьфинал.
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