Третьяк отметил подготовку Самары к чемпионату мира по футболу 2018 года

В Самаре Третьяк принял участие в церемонии открытия Х Всероссийских соревнований по хоккею «Кубок Владислава Третьяка».

«Я очень рад за Самару, за регион, жителей области, что губерния будет принимать матчи чемпионата мира, — сказал Третьяк. — В городе построен новый современный аэропорт, я прилетел и мог увидеть его. Очень хорошие впечатления, все современно. Видел, что Самара активно готовится, идет масштабное строительство дорог, а я знаю, что дороги — вопрос для Самары очень актуальный».

«Благодаря ЧМ-2018 город сможет их обновить. Появится современный стадион, что тоже важно. В целом, мировое первенство станет праздником для всей нашей страны. Я неоднократно бывал в Самаре, каждый год здесь проходит юношеский турнир моего имени», — продолжил прославленный вратарь.

«Приятный, красивый город, приветливые люди. Знаю, что спорт здесь очень любят, особенно футбол. Поэтому что могу сказать? Приезжайте в 2018 году в Самару!» — добавил Третьяк.