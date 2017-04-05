Порядка 120 тысяч гостей ожидается на матчах ЧМ-2018 в Екатеринбурге

«На каждый из четырех матчей группового этапа ожидается прибытие не менее 30 тысяч гостей. Перед нами стоит задача, чтобы все сотрудники предприятий гостиничной сферы, кафе и ресторанов владели иностранным языком. Разработаны типовые разговорники на английском и некоторых других языках для сотрудников полиции, МЧС и других задействованных в организации чемпионата служб. К каждой бригаде медиков будет прикреплен волонтер, свободно владеющий английским языком», — цитирует Тушина пресс-служба.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Волгограде и Ростове-на-Дону. Екатеринбург примет четыре матча группового этапа.