Порядка 120 тысяч гостей ожидается на матчах ЧМ-2018 в Екатеринбурге
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 апреля. /ТАСС/. Не менее 30 тысяч гостей ожидается на каждом из четырех матчей группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года в Екатеринбурге. Об этом сообщает
пресс-служба администрации Екатеринбурга со ссылкой на заместителя главы администрации по организации значимых общероссийских и международных мероприятий Сергея Тушина.
«На каждый из четырех матчей группового этапа ожидается прибытие не менее 30 тысяч гостей. Перед нами стоит задача, чтобы все сотрудники предприятий гостиничной сферы, кафе и ресторанов владели иностранным языком. Разработаны типовые разговорники на английском и некоторых других языках для сотрудников полиции, МЧС и других задействованных в организации чемпионата служб. К каждой бригаде медиков будет прикреплен волонтер, свободно владеющий английским языком», — цитирует Тушина
Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в Москве,
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