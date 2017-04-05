Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-worldcup/29318964/
5 апреля 2017, 9:29 | Футбол: Чемпионат мира | ТАСС

Порядка 120 тысяч гостей ожидается на матчах ЧМ-2018 в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 апреля. /ТАСС/. Не менее 30 тысяч гостей ожидается на каждом из четырех матчей группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга со ссылкой на заместителя главы администрации по организации значимых общероссийских и международных мероприятий Сергея Тушина.

«На каждый из четырех матчей группового этапа ожидается прибытие не менее 30 тысяч гостей. Перед нами стоит задача, чтобы все сотрудники предприятий гостиничной сферы, кафе и ресторанов владели иностранным языком. Разработаны типовые разговорники на английском и некоторых других языках для сотрудников полиции, МЧС и других задействованных в организации чемпионата служб. К каждой бригаде медиков будет прикреплен волонтер, свободно владеющий английским языком», — цитирует Тушина пресс-служба.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Волгограде и Ростове-на-Дону. Екатеринбург примет четыре матча группового этапа.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Чемпионата мира

Еще 7 новостей  Все новости
5 апреля

НХЛ предлагала МОК перенести хоккейный турнир на лето

Игрок "Оклахомы" Уэстбрук повторил рекорд НБА по количеству трипл-даблов за сезон

"Вашингтон" победил "Торонто", Овечкин обошел Могильного по очкам в НХЛ