На Первом канале объяснили нежелание платить за показ ЧМ-2018

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«В условиях российских реалий цена абсолютно неадекватная, поэтому возможности ее заплатить у Российской Федерации нет, а удастся ли ее сбить или нет — сказать сейчас сложно. Ровно по этой причине контракт до сих пор не подписан. Мое мнение — цена должна быть снижена сильно, остальное является предметом переговоров в рамках коммерческой тайны», — сказал Файфман.

Ранее во вторник стало известно, что российские государственные телеканалы отказались платить 120 миллионов долларов (около 68 миллиардов рублей) за показ матчей чемпионата мира. Эта сумма в три раза больше, чем та, которую российские каналы заплатили за показ прошедшего в Бразилии мундиаля-2014.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в 11 городах страны.