РФС разработает дополнительные меры безопасности при подготовке к ЧМ-2018
МОСКВА, 4 апреля. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Российский футбольный союз (РФС) разработает дополнительные меры по усилению безопасности на стадионах при подготовке к проведению к Кубку конфедераций — 2017 и чемпионату мира 2018 года. Об этом ТАСС рассказал председатель комитета РФС по безопасности и работе с болельщиками Владимир Маркин.
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По его словам, дополнительные меры безопасности будут приняты на всех футбольных матчах, проводящихся под эгидой РФС.
«Мы провели заседание комитета по безопасности и работе с болельщиками, в ходе которого приняли решение о разработке дополнительных мер безопасности на футбольных матчах в России в преддверии Кубка конфедераций и чемпионата мира. Данные меры также будут распространяться на все футбольные матчи, проводимые под эгидой РФС, такие меры были приняты в том числе
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