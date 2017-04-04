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4 апреля 2017, 20:36 | Футбол: Чемпионат мира | ТАСС

РФС разработает дополнительные меры безопасности при подготовке к ЧМ-2018

Обновлено: 18:09
Тема: Теракт в петербургском метро

МОСКВА, 4 апреля. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Российский футбольный союз (РФС) разработает дополнительные меры по усилению безопасности на стадионах при подготовке к проведению к Кубку конфедераций — 2017 и чемпионату мира 2018 года. Об этом ТАСС рассказал председатель комитета РФС по безопасности и работе с болельщиками Владимир Маркин.

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По его словам, дополнительные меры безопасности будут приняты на всех футбольных матчах, проводящихся под эгидой РФС.

«Мы провели заседание комитета по безопасности и работе с болельщиками, в ходе которого приняли решение о разработке дополнительных мер безопасности на футбольных матчах в России в преддверии Кубка конфедераций и чемпионата мира. Данные меры также будут распространяться на все футбольные матчи, проводимые под эгидой РФС, такие меры были приняты в том числе из-за трагических событий в Санкт-Петербурге. Комитет сформулировал новые рекомендации, которые будут направлены в РФС, лиги и ведомства, которые отвечают за безопасность проведения мероприятий. Россия примет исчерпывающие меры для безопасности на стадионах перед ЧМ-2018», — сказал Маркин.

В понедельник в Санкт-Петербурге около 14:40 мск в вагоне поезда на перегоне между станциями петербургского метро «Технологический институт» и «Сенная площадь» произошел взрыв неустановленного устройства. Следственный комитет РФ квалифицировал происшествие как теракт. По последним данным Минздрава РФ, в результате взрыва погибли 14 человек, 49 человек госпитализированы.
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