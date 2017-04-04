Карасев будет работать на матчах молодежного чемпионата мира

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Отмечается, что в список представителей РФ вошли такие судьи, как Антон Аверьянов и Тихон Калугин.

Напомним, чемпионат мира среди игроков не старше 20 лет пройдет с 30 мая по 11 июня этого года в Южной Корее.

Добавим, что минувшим летом бригада Карасева работала на Евро-2016.