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4 апреля 2017, 12:40 | Футбол: Чемпионат мира | ТАСС

Трамвайные маршруты в Калининграде отменят на время игр ЧМ по футболу

КАЛИНИНГРАД, 4 апреля. /ТАСС/. Автобусы-шаттлы запустят по четырем маршрутам в Калининграде на время проведения матчей чемпионата мира по футболу 2018 года. Они заменят трамваи, сообщила пресс-служба городской администрации.

«В дни проведения игр ЧМ-2018 в Калининграде временно отменят трамвайные маршруты и введут четыре новых автобусных маршрута, по которым будут курсировать шаттлы», — говорится в сообщении. Автобусы будут курсировать от двух перехватывающих парковок Park&Ride на окраинах города, а также транспортных узлов у «Южного» и «Северного» железнодорожных вокзалов областного центра к стадиону на острове Октябрьский, пояснили в пресс-службе. Маршруты вводятся на период подготовки и проведения игр чемпионата мира по футболу 2018 года с 15 мая по 30 июля 2018 года.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Волгограде и Ростове-на-Дону. Калининград примет четыре матча группового этапа.
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