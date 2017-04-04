Трамвайные маршруты в Калининграде отменят на время игр ЧМ по футболу
КАЛИНИНГРАД, 4 апреля. /ТАСС/.
Автобусы-шаттлы запустят по четырем маршрутам в Калининграде на время проведения матчей чемпионата мира по футболу 2018 года. Они заменят трамваи, сообщила пресс-служба городской администрации.
«В дни проведения игр ЧМ-2018 в Калининграде временно отменят трамвайные маршруты и введут четыре новых автобусных маршрута, по которым будут курсировать шаттлы», — говорится в сообщении. Автобусы будут курсировать от двух перехватывающих парковок Park&Ride на окраинах города, а также транспортных узлов у «Южного» и «Северного» железнодорожных вокзалов областного центра к стадиону на острове Октябрьский, пояснили в
Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в Москве,
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