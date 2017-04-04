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4 апреля 2017, 12:28 | Футбол: Чемпионат мира | ТАСС

Европейские сборные не встретятся между собой на групповом этапе ЧМ-2026 по футболу

ХЕЛЬСИНКИ, 4 апреля. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Европейские сборные будут разведены по разным группам на групповом этапе чемпионата мира по футболу 2026 года. Об этом ТАСС сообщил член исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Франтишек Лауринец.

Они будут распределены по одной в каждой из 16 групп. Увеличить
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Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) сообщила, что квота УЕФА на чемпионате мира 2026 года, на котором сыграют 48 сборных, составит 16 мест.

«Мы обсуждали формат чемпионата мира 2026 года. Европейские сборные не сыграют между собой на групповом этапе, они будут распределены по одной в каждой из 16 групп. Это решение должно быть утверждено конгрессом ФИФА в мае, совет ФИФА уже одобрил такое распределение команд», — отметил Лауринец.

Конгресс ФИФА пройдет 11 мая в Манаме.
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