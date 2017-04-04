Европейские сборные не встретятся между собой на групповом этапе ЧМ-2026 по футболу

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Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) сообщила, что квота УЕФА на чемпионате мира 2026 года, на котором сыграют 48 сборных, составит 16 мест.

«Мы обсуждали формат чемпионата мира 2026 года. Европейские сборные не сыграют между собой на групповом этапе, они будут распределены по одной в каждой из 16 групп. Это решение должно быть утверждено конгрессом ФИФА в мае, совет ФИФА уже одобрил такое распределение команд», — отметил Лауринец.

Конгресс ФИФА пройдет 11 мая в Манаме.