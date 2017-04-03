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3 апреля 2017, 20:02 | Футбол: Чемпионат мира | ТАСС

ФИФА заявила о полном доверии к концепции безопасности ЧМ-2018

Обновлено: 19:32
Тема: Теракт в петербургском метро

МОСКВА, 3 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Международная федерация футбола (ФИФА) выразила соболезнования родным и близким погибших в результате теракта в Санкт-Петербурге и заявила о полном доверии к концепции безопасности Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира — 2018.

<em>МОСКВА 3 апреля. /Корр. ТАСС Андрей <span class=error>Карташов</span>/.</em> Международная федерация футбола (ФИФА) выразила соболезнования родным и близким погибших в результате теракта в <nobr>Санкт-Петербурге</nobr> и заявила о полном доверии к концепции безопасности Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира — 2018. Увеличить
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«Мы глубоко опечалены шокирующим взрывом в России. ФИФА и ее сотрудники выражают искренние соболезнования семьям погибших. Также наши мысли с теми, кто был ранен. Что касается подготовки к Кубку конфедераций и чемпионату мира, то после выбора страны-организатора турнира местные власти начали детальное планирование безопасности. ФИФА и местный оргкомитет полностью доверяют договоренностям и всеобъемлющей концепции безопасности предстоящих событий», — сказали ТАСС в пресс-службе ФИФА.

Санкт-Петербург является одним из городов, где пройдут игры как Кубка конфедераций, так и чемпионата мира.

Взрыв неустановленного устройства произошел около 14:40 мск в вагоне поезда на перегоне между станциями санкт- петербургского метро «Технологический институт» и «Сенная площадь». По данным главы Минздрава РФ Вероники Скворцовой, пострадали 37 человек, еще 10 погибли (семеро погибли на месте, один раненый скончался по дороге в госпиталь, еще двое — уже в больницах). В свою очередь, пресс-служба администрации Санкт-Петербурга сообщает, что в больницы были доставлены 43 пострадавших, но не уточняет данных по погибшим.
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