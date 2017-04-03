ФИФА заявила о полном доверии к концепции безопасности ЧМ-2018
МОСКВА, 3 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Международная федерация футбола (ФИФА) выразила соболезнования родным и близким погибших в результате теракта в
Санкт-Петербурге и заявила о полном доверии к концепции безопасности Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира — 2018.
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«Мы глубоко опечалены шокирующим взрывом в России. ФИФА и ее сотрудники выражают искренние соболезнования семьям погибших. Также наши мысли с теми, кто был ранен. Что касается подготовки к Кубку конфедераций и чемпионату мира, то после выбора
Взрыв неустановленного устройства произошел около 14:40 мск в вагоне поезда на перегоне между станциями санкт- петербургского метро «Технологический институт» и «Сенная площадь». По данным главы Минздрава РФ Вероники Скворцовой, пострадали 37 человек, еще 10 погибли (семеро погибли на месте, один раненый скончался по дороге в госпиталь, еще двое — уже в больницах). В свою очередь,
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