Матч отборочного цикла ЧМ-2018 Казахстан - Дания может пройти в Алматы

Данную игру, которая запланирована на 10 июня, было решено провести в Алматы в связи с проведением ЭКСПО-2017 в Астане.

Напомним, что в пятом туре Казахстан проиграл Армении в Ереване (0:2). Исход встречи решился во втором тайме, когда хозяева поля провели два мяча усилиями Генриха Мхитаряна и Араза Озбилиса. Более подробно о матче можно прочитать здесь. Видео голов и лучших моментов встречи приведено в этой ссылке.

Добавим, что в группе С сборная Казахстана идет на последнем, шестом месте. В ее активе два очка. Дания с семью баллами занимает третью строчку.