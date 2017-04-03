Матч отборочного цикла ЧМ-2018 Казахстан — Дания может пройти в Алматы
Матч сборных Казахстана и Дании в рамках шестого тура отборочного турнира чемпионата мира-2018 может пройти в Алматы, если Центральный стадион пройдет лицензирование УЕФА, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Данную игру, которая запланирована на 10 июня, было решено провести в Алматы в связи с проведением ЭКСПО-2017 в Астане.
Напомним, что в пятом туре Казахстан проиграл Армении в Ереване (0:2). Исход встречи решился во втором тайме, когда хозяева поля провели два мяча усилиями Генриха Мхитаряна и Араза Озбилиса. Более подробно о матче можно прочитать здесь. Видео голов и лучших моментов встречи приведено в этой ссылке.
Добавим, что в группе С сборная Казахстана идет на последнем, шестом месте. В ее активе два очка. Дания с семью баллами занимает третью строчку.
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