Пробное движение по Яхтенному мосту в Петербурге откроют 14 апреля с участием ФИФА

«Для организации пробного пропуска готовность объекта должна быть обеспечена в срок до 14 апреля текущего года. Строительство ведется в четком соответствии с утвержденным календарным планом. К 14 апреля будут завершены работы по устройству литого асфальтобетона на мосту, установке барьерного и перильного ограждений, опор наружного освещения», — сказано в сообщении.

Как уточняется в сообщении, мост планируется задействовать при проведении тестовых мероприятий на стадионе «Санкт-Петербург Арена» («Зенит-Арена») — матчей Российской футбольной премьер-лиги 7 и 17 мая. При этом рабочее движение по мосту будет открыто 1 июня. Строительство осуществляется за счет средств Ассоциации строителей по содействию развитию транспортной и спортивной инфраструктуры «Открытое пространство» силами генеральной подрядной организацией «Пилон». Яхтенный мост является один из объектов развития транспортной инфраструктуры города к ЧМ-2018.