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3 апреля 2017, 14:59 | Футбол: Чемпионат мира | ТАСС

Пробное движение по Яхтенному мосту в Петербурге откроют 14 апреля с участием ФИФА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 апреля. /ТАСС/. Пробное движение по пешеходному Яхтенному мосту, который соединит южный берег Приморского района с Крестовским островом вблизи стадиона «Зенит-Арена» в Санкт-Петербурге, будет открыто 14 апреля с участием представителей Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом сообщает пресс-служба вице-губернатора города Игоря Албина.

«Для организации пробного пропуска готовность объекта должна быть обеспечена в срок до 14 апреля текущего года. Строительство ведется в четком соответствии с утвержденным календарным планом. К 14 апреля будут завершены работы по устройству литого асфальтобетона на мосту, установке барьерного и перильного ограждений, опор наружного освещения», — сказано в сообщении.

Как уточняется в сообщении, мост планируется задействовать при проведении тестовых мероприятий на стадионе «Санкт-Петербург Арена» («Зенит-Арена») — матчей Российской футбольной премьер-лиги 7 и 17 мая. При этом рабочее движение по мосту будет открыто 1 июня. Строительство осуществляется за счет средств Ассоциации строителей по содействию развитию транспортной и спортивной инфраструктуры «Открытое пространство» силами генеральной подрядной организацией «Пилон». Яхтенный мост является один из объектов развития транспортной инфраструктуры города к ЧМ-2018.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. «Зенит-Арена» — это неофициальное название стадиона, официальное имя для него до сих пор не выбрано. Однако на время Кубка конфедераций он будет называться «Санкт-Петербург Арена».
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