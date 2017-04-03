Пробное движение по Яхтенному мосту в Петербурге откроют 14 апреля с участием ФИФА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 апреля. /ТАСС/. Пробное движение по пешеходному Яхтенному мосту, который соединит южный берег Приморского района с Крестовским островом вблизи стадиона «Зенит-Арена» в Санкт-Петербурге, будет открыто 14 апреля с участием представителей Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом сообщает пресс-служба вице-губернатора города Игоря Албина.
«Для организации пробного пропуска готовность объекта должна быть обеспечена в срок до 14 апреля текущего года. Строительство ведется в четком соответствии с утвержденным календарным планом. К 14 апреля будут завершены работы по устройству литого асфальтобетона на мосту, установке барьерного и перильного ограждений, опор наружного освещения», — сказано в сообщении.
Как уточняется в сообщении, мост планируется задействовать при проведении тестовых мероприятий на стадионе «Санкт-Петербург Арена» («Зенит-Арена») — матчей Российской футбольной
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