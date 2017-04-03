Дирекция по управлению спортивными сооружениями передаст «Зенит-Арену» ФИФА и оргкомитету
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 апреля. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга передали стадион на Крестовском острове в безвозмездное пользование ГАУ «Дирекция по управлению спортивными сооружениями», которая впоследствии будет заключать договоры с Международной федерацией футбола (ФИФА), АНО «Оргкомитет-2018» и футбольным клубом «Зенит». Об этом сообщает пресс-служба комитета имущественных отношений.
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«В рамках подготовки стадиона “Санкт-Петербург Арена” к Кубку конфедераций — 2017 комитетом имущественных отношений
Как сообщалось, 31 марта генеральный подрядчик компания «Метрострой» передала документы в Ростехнадзор об окончании второго этапа строительства стадиона, что говорит о полном окончании строительных работ и начале подготовки объекта к Кубку конфедераций 2017 года и ЧМ-2018. Акт ввода в эксплуатацию будет получен через несколько дней. По прогнозу председателя комитета по инвестициям Ирины Бабюк, концессионное соглашение по стадиону «Зенит-Арена» в Петербурге с «Зенитом» будет подписано до 1 августа.
Сообщалось, что стадион «Зенит-Арена» в Петербурге передадут оргкомитету «Россия-2018» для проведения Кубка конфедераций 17 мая, а до этого на нем пройдет еще несколько тестовых мероприятий.
Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве,
«Зенит-Арена» — это неофициальное название стадиона, официальное имя для него до сих пор не выбрано. Однако на время Кубка конфедераций он будет называться «Санкт-Петербург Арена». Стадион был заложен в 2007 году, последней официальной сметной стоимостью власти называли цифру в 43 млрд рублей. Основной этап строительных работ завершился на стадионе 29 декабря.
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