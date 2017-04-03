Дирекция по управлению спортивными сооружениями передаст «Зенит-Арену» ФИФА и оргкомитету

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«В рамках подготовки стадиона “Санкт-Петербург Арена” к Кубку конфедераций — 2017 комитетом имущественных отношений Санкт-Петербурга заключен договор безвозмездного пользования с СПб ГАУ “Дирекция по управлению спортивными сооружениями”. В соответствии с условиями договора с 1 апреля на дирекцию возложена обязанность по эксплуатации и обслуживанию стадиона со всей существующей инфраструктурой, оборудованием и системами», — говорится в сообщении. Также данный договор предусматривает право указанного учреждения заключать договоры безвозмездного пользования с ФИФА и «Оргкомитетом-2018», а с «Зенитом» — договоры аренды на период проведения матчей и на эксплуатацию стадиона до заключения концессионного соглашения.

Как сообщалось, 31 марта генеральный подрядчик компания «Метрострой» передала документы в Ростехнадзор об окончании второго этапа строительства стадиона, что говорит о полном окончании строительных работ и начале подготовки объекта к Кубку конфедераций 2017 года и ЧМ-2018. Акт ввода в эксплуатацию будет получен через несколько дней. По прогнозу председателя комитета по инвестициям Ирины Бабюк, концессионное соглашение по стадиону «Зенит-Арена» в Петербурге с «Зенитом» будет подписано до 1 августа.

Сообщалось, что стадион «Зенит-Арена» в Петербурге передадут оргкомитету «Россия-2018» для проведения Кубка конфедераций 17 мая, а до этого на нем пройдет еще несколько тестовых мероприятий.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Сборная России на предварительном этапе сыграет в группе с командами Португалии, Мексики и Новой Зеландии.

«Зенит-Арена» — это неофициальное название стадиона, официальное имя для него до сих пор не выбрано. Однако на время Кубка конфедераций он будет называться «Санкт-Петербург Арена». Стадион был заложен в 2007 году, последней официальной сметной стоимостью власти называли цифру в 43 млрд рублей. Основной этап строительных работ завершился на стадионе 29 декабря.