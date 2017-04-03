Албин: Строители ушли с «Зенит-Арены», стадион готовится к Фестивалю света
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 апреля. /ТАСС/. Строители покинули стадион «Зенит-Арена» на Крестовском острове в Санкт-Петербурге, теперь площадка готовится к проведению очередного тестового мероприятия — Фестиваля света, который пройдет 22 апреля. Об этом на своей странице в «Твиттере» сообщил вице-губернатор Игорь Албин.
«Строители со стадиона ушли, арена готовится к проведению Фестиваля света 22 апреля и официального матча “Зенита”, запланированного на 23 апреля», — написал он.
Ранее сообщалось, что 31 марта завершились работы по дополнительным государственным контрактам, заключенным комитетом по строительству и «Метростроем» в декабре прошлого года на стадион. В феврале на арене уже прошли два тестовых мероприятия: «Первый посетитель», которое собрало 10 тысяч горожан, и музыкальный фестиваль с участием известных артистов, собравший более 35 тысяч человек.
«Зенит-Арена» — это неофициальное название стадиона, официальное имя для него до сих пор не выбрано. Однако на время Кубка конфедераций он будет называться «Санкт-Петербург Арена». Стадион был заложен в 2007 году, последней официальной сметной стоимостью власти называли цифру в 43 млрд рублей. Основной этап строительных работ завершился на стадионе 29 декабря.
Фестиваль света на «Зенит-Арене» 22 апреля станет уже третьим по счету для города, шоу будет посвящено образу
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