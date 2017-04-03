Албин: Строители ушли с «Зенит-Арены», стадион готовится к Фестивалю света

«Строители со стадиона ушли, арена готовится к проведению Фестиваля света 22 апреля и официального матча “Зенита”, запланированного на 23 апреля», — написал он.

Ранее сообщалось, что 31 марта завершились работы по дополнительным государственным контрактам, заключенным комитетом по строительству и «Метростроем» в декабре прошлого года на стадион. В феврале на арене уже прошли два тестовых мероприятия: «Первый посетитель», которое собрало 10 тысяч горожан, и музыкальный фестиваль с участием известных артистов, собравший более 35 тысяч человек.

«Зенит-Арена» — это неофициальное название стадиона, официальное имя для него до сих пор не выбрано. Однако на время Кубка конфедераций он будет называться «Санкт-Петербург Арена». Стадион был заложен в 2007 году, последней официальной сметной стоимостью власти называли цифру в 43 млрд рублей. Основной этап строительных работ завершился на стадионе 29 декабря.