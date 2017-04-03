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3 апреля 2017, 14:54 | Футбол: Чемпионат мира | ТАСС

Албин: Строители ушли с «Зенит-Арены», стадион готовится к Фестивалю света

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 апреля. /ТАСС/. Строители покинули стадион «Зенит-Арена» на Крестовском острове в Санкт-Петербурге, теперь площадка готовится к проведению очередного тестового мероприятия — Фестиваля света, который пройдет 22 апреля. Об этом на своей странице в «Твиттере» сообщил вице-губернатор Игорь Албин.

«Строители со стадиона ушли, арена готовится к проведению Фестиваля света 22 апреля и официального матча “Зенита”, запланированного на 23 апреля», — написал он.

Ранее сообщалось, что 31 марта завершились работы по дополнительным государственным контрактам, заключенным комитетом по строительству и «Метростроем» в декабре прошлого года на стадион. В феврале на арене уже прошли два тестовых мероприятия: «Первый посетитель», которое собрало 10 тысяч горожан, и музыкальный фестиваль с участием известных артистов, собравший более 35 тысяч человек.

«Зенит-Арена» — это неофициальное название стадиона, официальное имя для него до сих пор не выбрано. Однако на время Кубка конфедераций он будет называться «Санкт-Петербург Арена». Стадион был заложен в 2007 году, последней официальной сметной стоимостью власти называли цифру в 43 млрд рублей. Основной этап строительных работ завершился на стадионе 29 декабря.

Фестиваль света на «Зенит-Арене» 22 апреля станет уже третьим по счету для города, шоу будет посвящено образу Санкт-Петербурга как одной из ведущих столиц светового дизайна в мире в совокупности с представлением нового спортивного объекта. Стадион победил в голосовании горожан по выбору новой площадки для фестиваля, среди объектов, которые выдвигались в качестве места проведения мероприятия, были также Исаакиевская площадь и Исаакиевский собор (шоу здесь проходило в ноябре 2016 года), Стрелка Васильевского острова со зданием Биржи, Александринский театр и Смольный собор. Фестиваль света, прошедший в Санкт-Петербурге 4—5 ноября 2016 года, собрал более 400 тыс. человек.
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Пробное движение по Яхтенному мосту в Петербурге откроют 14 апреля с участием ФИФА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 апреля. /ТАСС/. Пробное движение по пешеходному Яхтенному мосту, который соединит южный берег Приморского района с Крестовским островом вблизи стадиона «Зенит-Арена» в Санкт-Петербурге, будет открыто 14 апреля с участием представителей Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом сообщает пресс-служба вице-губернатора города Игоря Албина.
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