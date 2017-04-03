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3 апреля 2017, 11:45 | Футбол: Чемпионат мира | ТАСС

РФС ждет отчета об устранении замечаний на новом стадионе в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Решение по допуску стадиона в Санкт-Петербурге к матчам Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) будет принято в конце этой недели или на следующей. Российский футбольный союз (РФС) ждет документы, подтверждающие устранение замечаний, касающихся арены, сообщил ТАСС начальник отдела лицензирования РФС Евгений Летин.

Инспекция РФС была на стадионе месяц назад. Увеличить
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Разрешение на ввод стадиона в эксплуатацию было получено в конце декабре 2016 года. 31 марта было объявлено, что работы по адаптации арены к Кубку конфедераций по футболу 2017 года и чемпионату мира — 2018 завершены. Первый матч на стадионе планируется провести 23 апреля — это будет игра 24-го тура чемпионата России между санкт-петербургским «Зенитом» и екатеринбургским «Уралом».

«Инспекция РФС была на новом стадионе в Санкт-Петербурге месяц назад, был определен ряд замечаний, которые необходимо устранить. Нам должны прислать отчет об устранении замечаний, в том числе содержащий фотографии и документы, подтверждающие ввод объекта в эксплуатацию и его соответствие требованиям безопасности. Решение о том, допускать ли стадион до матчей чемпионата или нет, примем где-то через неделю — возможно, оно будет и в конце этой недели», — сказал Летин.

Строительство стадиона велось с 2007 года. Вместимость арены составляет около 68 тысяч зрителей.
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