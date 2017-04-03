РФС ждет отчета об устранении замечаний на новом стадионе в Санкт-Петербурге
МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Решение по допуску стадиона в
Санкт-Петербурге к матчам Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) будет принято в конце этой недели или на следующей. Российский футбольный союз (РФС) ждет документы, подтверждающие устранение замечаний, касающихся арены, сообщил ТАСС начальник отдела лицензирования РФС Евгений Летин.
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Разрешение на ввод стадиона в эксплуатацию было получено в конце декабре 2016 года. 31 марта было объявлено, что работы по адаптации арены к Кубку конфедераций по футболу 2017 года и чемпионату мира — 2018 завершены. Первый матч на стадионе планируется провести 23 апреля — это будет игра 24-го тура чемпионата России между
«Инспекция РФС была на новом стадионе в
Строительство стадиона велось с 2007 года. Вместимость арены составляет около 68 тысяч зрителей.
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