РФС ждет отчета об устранении замечаний на новом стадионе в Санкт-Петербурге

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Разрешение на ввод стадиона в эксплуатацию было получено в конце декабре 2016 года. 31 марта было объявлено, что работы по адаптации арены к Кубку конфедераций по футболу 2017 года и чемпионату мира — 2018 завершены. Первый матч на стадионе планируется провести 23 апреля — это будет игра 24-го тура чемпионата России между санкт-петербургским «Зенитом» и екатеринбургским «Уралом».

«Инспекция РФС была на новом стадионе в Санкт-Петербурге месяц назад, был определен ряд замечаний, которые необходимо устранить. Нам должны прислать отчет об устранении замечаний, в том числе содержащий фотографии и документы, подтверждающие ввод объекта в эксплуатацию и его соответствие требованиям безопасности. Решение о том, допускать ли стадион до матчей чемпионата или нет, примем где-то через неделю — возможно, оно будет и в конце этой недели», — сказал Летин.

Строительство стадиона велось с 2007 года. Вместимость арены составляет около 68 тысяч зрителей.