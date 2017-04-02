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2 апреля 2017, 17:55 | Футбол: Чемпионат мира | ТАСС

Канделаки: Российские зрители обязательно увидят матчи ЧМ-2018 на ТВ

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Российские зрители обязательно увидят по телевидению трансляции матчей чемпионата мира и Кубка конфедераций по футболу, несмотря на трудные переговоры. Об этом ТАСС сообщила генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки.

В ноябре <nobr>вице-премьер</nobr> РФ глава оргкомитета Россия-2018 Виталий Мутко сообщил что стоимость прав на показ матчей предстоящих турниров составляет 100 млн. Увеличить
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«Ситуация подходит к финальному этапу. Думаю, что исход будет благополучным, поскольку нет ни одного шанса, чтобы наш зритель не увидел матчи чемпионата мира и Кубка конфедераций», — сказала Канделаки.

В середине февраля генеральный продюсер Первого канала Александр Файфман сообщил ТАСС, что переговоры трех российских телеканалов с Международной федерацией футбола (ФИФА) о покупке прав на трансляции матчей Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира 2018 года очень далеки от завершения.

В ноябре вице-премьер РФ, глава оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко сообщил, что стоимость прав на показ матчей предстоящих турниров составляет $100 млн.
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