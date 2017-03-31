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31 марта 2017, 23:59 | Футбол: Чемпионат мира | Чемпионат.com

В. Рац: Если сборная Украины попадёт на ЧМ-2018, стоит отказаться от участия

Бывший футболист киевского «Динамо» и сборной СССР Василий Рац считает, что у сборной Украины мало шансов попасть на чемпионат мира 2018 года.

Бывший футболист киевского Динамо и сборной СССР Василий <span class=error>Рац</span> считает что у сборной Украины мало шансов попасть на чемпионат мира 2018 года. Увеличить
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По мнению ветерана, если подопечным Андрея Шевченко всё-таки удастся квалифицироваться на мундиаль, то стоит отказаться от участия в турнире, который будет проходить в России.

«Сборная Украины сейчас в таком состоянии, что у нас очень мало шансов попасть на чемпионат мира. И в этой ситуации это даже хорошо, поскольку мундиаль пройдёт в России, с которой мы воюем. Если бы в другой стране, то было бы очень грустно, не попадём на такой праздник. А так, соперники по группе сильнее нас, и квалифицироваться будет трудно. Если сборная Украины всё-таки попадёт на чемпионат мира, тогда стоит аргументированно отказаться от участия. Но сначала нужно квалифицироваться, а это будет сделать очень непросто.

Судя по всему, ситуация в России не успокаивается, а, наоборот, обостряется. И мы не знаем, что будет через полгода. Не стоит исключать, что ситуация настолько ухудшится, что в Россию на чемпионат мира не поедет много других команд. Тогда в срочном порядке ФИФА может перенести мундиаль в другую страну. Есть же много стран, которые имеют готовую инфраструктуру и не потребуется много времени на подготовку к чемпионату», — цитирует Раца интернет-издание «Вголос».

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