В. Рац: Если сборная Украины попадёт на ЧМ-2018, стоит отказаться от участия
Бывший футболист киевского «Динамо» и сборной СССР Василий Рац считает, что у сборной Украины мало шансов попасть на чемпионат мира 2018 года.
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По мнению ветерана, если подопечным Андрея Шевченко
«Сборная Украины сейчас в таком состоянии, что у нас очень мало шансов попасть на чемпионат мира. И в этой ситуации это даже хорошо, поскольку мундиаль пройдёт в России, с которой мы воюем. Если бы в другой стране, то было бы очень грустно, не попадём на такой праздник. А так, соперники по группе сильнее нас, и квалифицироваться будет трудно. Если сборная Украины
Судя по всему, ситуация в России не успокаивается, а, наоборот, обостряется. И мы не знаем, что будет через полгода. Не стоит исключать, что ситуация настолько ухудшится, что в Россию на чемпионат мира не поедет много других команд. Тогда в срочном порядке ФИФА может перенести мундиаль в другую страну. Есть же много стран, которые имеют готовую инфраструктуру и не потребуется много времени на подготовку к чемпионату», — цитирует Раца
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