Завершены работы по адаптации «Санкт-Петербург Арены» к Кубку конфедераций и ЧМ-2018

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Стадион на Крестовском острове начали строить для футбольного клуба «Зенит» в 2007 году, но в связи с заявкой на проведение чемпионата мира по футболу 2018 года проект отправляли на доработку, чтобы арена полностью соответствовала требованиям ФИФА по вместимости и безопасности.

«31 марта завершились работы по дополнительным государственным контрактам, заключенным в декабре прошлого года. В части адаптации объекта к проведению Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира по футболу 2018 года выполнены работы по обеспечению объекта дополнительными инженерными системами и их интеграции в действующий объект на общую сумму 3 миллиарда рублей», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что при работах по адаптации соблюдено соответствие всем требованиям ФИФА, городских и федеральных силовых ведомств. Кроме того, были завершены работы по устранению замечаний утвержденных комитетом по строительству и замечаний ФИФА к конструкции выкатного поля.