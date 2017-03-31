Завершены работы по адаптации «Санкт-Петербург Арены» к Кубку конфедераций и ЧМ-2018
МОСКВА, 31 мар —
Р-Спорт. Завершены работы по адаптации нового футбольного стадиона на Крестовском острове в Санкт-Петербурге к Кубку конфедераций 2017 года и чемпионату мира по футболу 2018 года, сообщается на официальном сайте генподрядчика строительства компании «Метрострой».
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Стадион на Крестовском острове начали строить для футбольного клуба «Зенит» в 2007 году, но в связи с заявкой на проведение чемпионата мира по футболу 2018 года проект отправляли на доработку, чтобы арена полностью соответствовала требованиям ФИФА по вместимости и безопасности.
«31 марта завершились работы по дополнительным государственным контрактам, заключенным в декабре прошлого года. В части адаптации объекта к проведению Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира по футболу 2018 года выполнены работы по обеспечению объекта дополнительными инженерными системами и их интеграции в действующий объект на общую сумму 3 миллиарда рублей», — говорится в сообщении.
Отмечается также, что при работах по адаптации соблюдено соответствие всем требованиям ФИФА, городских и федеральных силовых ведомств. Кроме того, были завершены работы по устранению замечаний утвержденных комитетом по строительству и замечаний ФИФА к конструкции выкатного поля.
«Метрострой» как генподрядчик завершения строительства и адаптации стадиона в западной части Крестовского острова, закончил свои работы. В ближайшее время городскими службами, ФИФА, АНО «Оргкомитет “Россия-2018”, АНО “Арена-2018”, ФК “Зенит”, продолжится подготовка к мероприятиям, которые пройдут на стадионе “Санкт-Петербург Арена” в ближайший месяц», — говорится в тексте
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