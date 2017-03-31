Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-worldcup/29266426/
31 марта 2017, 10:57 | Футбол: Чемпионат мира | Nakanune.ru

В Екатеринбурге на время ЧМ-2018 могут ввести сухой закон

В столице Урала во время проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году могут ввести запрет на продажу алкоголя. О такой перспективе заявил уральский ресторатор Андрей Семенов, передает корреспондент Накануне.RU.

«Информация из первых рук. В дни проведения чемпионата хотят запретить продажу алкоголя полностью во всем городе. На два месяца практически. Обещали дать проект закона. Ну и если так, единственный вариант на это время просто закрыться», — написал ресторатор на свой странице в Facebook.

В администрации Екатеринбурга подтвердили, что вопрос о введении запрета обсуждается городскими чиновниками. Механизм будет аналогичным тому, как в День города ограничивают продажу алкоголя в центре Екатеринбурга. Однако пока не уточняется, будет действовать запрет только в центре или на всей территории города.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Чемпионата мира

Росгвардия во время ЧМ-2018 осуществит перегруппировку сил

Росгвардия во время ЧМ-2018 осуществит перегруппировку сил

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Росгвардия перегруппирует свои силы для обеспечения безопасности регионов, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу в 2018 году. Об этом в интервью ТАСС сообщил первый заместитель главнокомандующего войсками национальной гвардии РФ генерал-полковник Сергей Меликов.
Еще 7 новостей  Все новости
30

На МЭФ призвали вернуть ученых к управлению РАН

Губернатор Куйвашев высказался о переносе выставки вооружений в Подмосковье

В "ЕР" удивлены: "Как в стране, где дети разговаривают матом, можно сокращать количество библиотек?"