В Екатеринбурге на время ЧМ-2018 могут ввести сухой закон
В столице Урала во время проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году могут ввести запрет на продажу алкоголя. О такой перспективе заявил уральский ресторатор Андрей Семенов, передает корреспондент Накануне.RU.
«Информация из первых рук. В дни проведения чемпионата хотят запретить продажу алкоголя полностью во всем городе. На два месяца практически. Обещали дать проект закона. Ну и если так, единственный вариант на это время просто закрыться», — написал ресторатор на свой странице в Facebook.
В администрации Екатеринбурга подтвердили, что вопрос о введении запрета обсуждается городскими чиновниками. Механизм будет аналогичным тому, как в День города ограничивают продажу алкоголя в центре Екатеринбурга. Однако пока не уточняется, будет действовать запрет только в центре или на всей территории города.
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