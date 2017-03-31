В Екатеринбурге на время ЧМ-2018 могут ввести сухой закон

«Информация из первых рук. В дни проведения чемпионата хотят запретить продажу алкоголя полностью во всем городе. На два месяца практически. Обещали дать проект закона. Ну и если так, единственный вариант на это время просто закрыться», — написал ресторатор на свой странице в Facebook.

В администрации Екатеринбурга подтвердили, что вопрос о введении запрета обсуждается городскими чиновниками. Механизм будет аналогичным тому, как в День города ограничивают продажу алкоголя в центре Екатеринбурга. Однако пока не уточняется, будет действовать запрет только в центре или на всей территории города.