Неймар: Желаю удачи России. Но только не в игре с Бразилией

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— Вы уже точно поедете в Россию. Кроме того, в чемпионате мира, вероятно, примут участие и еще двое великих игроков — Криштиану Роналду и Месси. Кто из них выиграет турнир?

— Желтые, вперед! Вперед, Бразилия! Конечно, надеюсь на то, что Бразилия выиграет титул чемпиона мира.

— В это сложно поверить, и все же — как оцените шансы сборной России на победу? Сколько процентов дадите на такой исход?

— Я не очень внимательно слежу за сборной России, и в первую очередь болею за свою страну. Но желаю удачи российским футболистам, только не против моей Бразилии….

— Перейдем к клубным делам. Не так давно «Барселона» в удивительной игре победила «ПСЖ». Это лучший матч в вашей карьере?

— Это был важный матч — и по эмоциям, и по значимости. Он превзошел даже Олимпиаду, Кубок конфедераций и финал Лиги чемпионов. Я не переживал ничего подобного ни в одной из игр по сравнению с тем моментом, когда был забит шестой гол. Впрочем, с точки зрения значимости Олимпиада все же самый важный турнир в моей карьере.

— Что вы почувствовали в тот момент, когда Серхи Роберто забил шестой гол «ПСЖ»? О чем подумали, когда развивалась голевая атака?

— Когда Серхи Роберто забил, я сразу посмотрел на бокового арбитра. Думал про себя: «Беги ради Бога, беги к центру поля!» Через секунду он побежал, потом были радость, крики, слова, которые здесь употребить неуместно. Море эмоций.

— Вы член команды PokerStars. Какие навыки и приемы из покера применимы в футболе?

— Я думаю, бэдбит. Сильная карта, кажется, определяет твою победу, но внезапно перебивается другим игроком. Я думаю, именно это случилось во время игры против «ПСЖ».

— Многие считают, что вы замените Месси и Роналду, став лучшим игроком мира. «Золотой мяч» — ваша цель?

— Это одна из тех сложных задач, которые я перед собой поставил. «Золотой мяч» — личная победа, мечтаю о ней. Но не спешу, личные амбиции — не та причина, из-за которой я в футболе. Играю потому, что мне это доставляет удовольствие. Мне нравится помогать партнерам и команде. И только потом, если все пойдет так, как надо, придут личные достижения.

— Как вы взаимодействуете с Месси и Суаресом, в чем ваш секрет?

— Важны отношения вне поля, мы дружим. На поле же мы дополняем друг друга. Я правша, Месси левша, мы располагаемся на флангах, а Суарес действует в атаке. Месси — игрок, которым я восхищаюсь с тех пор, как пришел в «Барселону». Это не только потому, что Лео мне помогает с того момента, как я пришел в команду. Всегда восхищала его решительность и хладнокровие.