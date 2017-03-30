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30 марта 2017, 19:56 | Футбол: Чемпионат мира | Спорт-Экспресс

Операция «спасти Аргентину». Простит ли ФИФА Месси?

Оказавшись на грани фиаско в отборочном турнире ЧМ-2018, Аргентина всеми силами пытается сократить срок дисквалификации Лионеля Месси.

Аргентина всеми силами пытается сократить срок дисквалификации <span class=error>Лионеля</span> <span class=error>Месси</span>. Увеличить
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Напомним, на днях двукратные чемпионы мира были посланы в нокдаун решением ФИФА. Лидер сборной Аргентины Лионель Месси дисквалифицирован на четыре матча отборочного турнира. Из пяти оставшихся.

Учитывая статистику команды в текущем цикле, было понятно, что это серьезный удар по перспективам аргентинцев поехать на мировое первенство в Россию участниками, а не туристами.

Ведь в 7 из 13 встреч форвард «Барселоны» не играл. И без него партнеры сумели победить… лишь раз! Четырежды сыграли вничью, еще дважды уступили. Для сравнения: в 6 матчах, когда Лео был на поле, аргентинцы только однажды не набрали три очка.

ФИФА объявила о своем решении во вторник. В день 14-го тура. Поэтому Месси узнал о своей дисквалификации уже в высокогорной Боливии и с трибуны наблюдал, как его команда, задыхаясь, снова терпит поражение.

Сейчас Аргентина находится на пограничном 5-м месте, которое дает право сыграть в стыках с представителем Океании. Но впереди — гостевой матч с Уругваем. А потом домашние встречи с Венесуэлой и Перу, в которых Месси тоже не поможет.

Не поможет, если не получится скостить срок наказания. ФИФА вынесла суровый вердикт за оскорбление игроком помощника судьи матча Аргентина — Чили. В котором, что парадоксально, хозяева победили, а единственный мяч на свой счет записал… Месси.

Более того, члены судейской бригады из Бразилии заявили позже, что никаких оскорблений не слышали. И главной уликой стала опубликованная в СМИ видеозапись, на которой видно, что Лео указывает на арбитра пальцем. А по губам можно прочитать ругательство с упоминанием чьей-то матери.

В четверг Месси отправил в ФИФА письмо, в котором принес извинения. При этом отметил, что на личности не переходил.

— Отрицаю обвинения в оскорблении помощника судьи! Более того, мы с ним даже побеседовали в дружеском тоне. А ругательства я произносил, но в воздух. За что, безусловно, извиняюсь, — написал Месси.

Президент Ассоциации футбола Аргентины Клаудио Тапия подчеркнул, что в ближайшее время организация подаст апелляцию и привлечет самых сильных юристов.

Даже «Барселона» опубликовала на своем официальном сайте заявление, в котором отмечается, что «Месси всегда образцово вел себя на поле и за его пределами».

Выступил в поддержку Месси и легендарный Диего Марадона:

— Месси — отличный парень. Я поговорю с президентом ФИФА Джанни Инфантино, потому что четыре матча дисквалификации — это слишком много!

Интересно, прислушается ли ФИФА к объяснительной Месси и к многочисленным призывам простить маленького аргентинского гения? Или проявит принципиальность? Пожалуй, российским болельщикам стоит надеяться на первый сценарий. Даже если они болеют за Бразилию и «Реал». Потому что в противном случае ЧМ-2018 рискует остаться без одного из величайших игроков современности… Неужели за пару ругательных фраз, брошенных в воздух, нужно платить ТАКУЮ цену?!

Сборная Аргентины
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