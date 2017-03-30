УЕФА удовлетворен квотой в 16 команд на ЧМ-2026

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В четверг состоялось заседание бюро совета ФИФА, на котором были даны рекомендации по распределению мест для футбольных конфедераций на чемпионат мира 2026 года.

«Мы удовлетворены предложенной квотой на чемпионат мира 2026 года, которая была согласована сегодня в Цюрихе президентами всех конфедераций. Мы считаем, что УЕФА справедливо получил 16 мест на турнире, который пройдет в новом формате. Мы ждем, что это решение будет ратифицировано советом ФИФА на заседании в Бахрейне 9 мая», — сказал Чеферин.

Африканской конфедерации футбола (CAF) рекомендовано выделить девять мест, Азиатской конфедерации футбола (АFK) — восемь, Южноамериканской конфедерации футбола (CONMEBOL) и Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (CONCACAF) — по шесть, Конфедерации футбола Океании (ОFK) — одно. Оставшиеся два места будут разыграны на турнире среди шести команд.