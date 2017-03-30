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30 марта 2017, 19:07 | Футбол: Чемпионат мира | Чемпионат.com

Стадион в Самаре к ЧМ-2018 может подорожать на 1,7 млрд рублей

Смета строящегося в Самаре стадиона к чемпионату мира—2018 в ближайшее время может быть увеличена на 1,7 млрд рублей, сообщает «Самарское обозрение».

Смета строящегося в Самаре стадиона к чемпионату мира—2018 в ближайшее время может быть увеличена на 17 млрд рублей сообщает Самарское обозрение. Увеличить
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Весной 2016 года генподрядчик потребовал увеличить сумму контракта почти вдвое — до 28 млрд рублей. Это спровоцировало конфликт с областным правительством. Тогда компанию едва не отстранили от работ, решив выбрать на площадку местного подрядчика. Однако затем стройка продолжилась, а сумму строительства увеличили до 18,9 млрд рублей.

Теперь «ПСО «Казань» снова попросило добавить денег на работы. Если просьба будет удовлетворена, стоимость стадиона «Самара Арена» превысит 20,6 млрд.
При этом отмечается, что рост стоимости происходит одновременно с упрощением начального проекта стадиона.

Отставание от графика строительства на «Самара Арене» констатируют с октября прошлого года. По последним данным, стадион готов на 60−70%.
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