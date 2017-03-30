Европейские сборные получат 16 мест на ЧМ-2026 по футболу

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В четверг состоялось заседание бюро совета ФИФА, на котором были даны рекомендации по распределению мест для футбольных конфедераций на чемпионат мира 2026 года.

УЕФА рекомендовано выделить 16 прямых мест, Африканской конфедерации футбола (CAF) — девять, Азиатской конфедерации футбола (AFC) — восемь, Южноамериканской конфедерации футбола (CONMEBOL) и Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (CONCACAF) — по шесть, Конфедерации футбола Океании (ОFK) — одно. Оставшиеся два места будут разыграны на турнире среди шести команд.

Данные рекомендации будут представлены на утверждение совету ФИФА, ближайшее заседание которого пройдет 9 мая в Манаме (Бахрейн).

Решение увеличить количество участников чемпионата мира с 32 до 48 было принято советом ФИФА 10 января.

Формула отбора на турнир шести сборных

В турнире примут участие по одной команде от каждой конфедерации, за исключением УЕФА. Также одна сборная из конфедерации, которую представляет страна-хозяйка турнира. Две команды с наивысшим местом в рейтинге ФИФА окажутся сеяными и встретятся с победителями двух матчей, которые пройдут между остальными четырьмя сборными.

Данный турнир состоится в стране проведения чемпионата мира и станет тестовым соревнованием перед мировым первенством. Ожидается, что он пройдет в ноябре 2025 года.