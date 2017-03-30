Проигравший спор шотландец набил на ягодицах тату в честь футболиста

Футбольный болельщик из Шотландии Каллум Стрэнг сделал татуировку на ягодицах после проигранного спора. Об этом сообщает Eurosport.

Во время матча квалификации ЧМ-2018, в котором шотландцы встречались со Словенией, Стрэнг в соцсетях пообещал, что набьет фразу Viva la Vida, если вышедший на 82-й минуте на замену нападающий Крис Мартин станет автором победного гола.

Спустя шесть минут форвард забил единственный мяч в игре, а Стрэнг, помимо обещанной строчки написал на теле имя игрока, а также счет и дату встречи.

«Я не жалею, что проиграл спор, получилось смешно. Не знаю, слышал ли Крис о моей татуировке. Только сейчас я подумал, что можно было бы украсить ее его автографом», — отметил Каллум.

Встреча между Шотландией и Словенией состоялась в воскресенье, 26 марта. После пяти матчей шотландцы имеют в активе семь очков и занимают четвертое место в отборочной группе F.