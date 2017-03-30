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30 марта 2017, 15:13 | Футбол: Чемпионат мира | ТАСС

Минспорт Кубани: Годовое обслуживание стадиона «Фишт» не будет превышать 200 млн рублей

КРАСНОДАР, 30 марта. /Корр. ТАСС Сергей Околов/. Годовое обслуживание стадиона «Фишт» в Сочи с учетом эксплуатации не будет стоить дороже 200 млн рублей в год. Об этом сообщила журналистам министр физкультуры и спорта Краснодарского края Людмила Чернова.

Ранее руководитель стадиона Олег Кравченко сообщал журналистам что эксплуатация стадиона Фишт в Сочи обходится региону в сумму 400−500 млн рублей ежегодно. Увеличить
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Ранее руководитель стадиона Олег Кравченко сообщал журналистам, что эксплуатация стадиона «Фишт» в Сочи обходится региону в сумму 400−500 млн рублей ежегодно.

«Она (сумма) будет значительно меньше. Мы бюджетное учреждение, мы тратим средства экономно. Таких цифр точно там не будет. Не больше 200 млн рублей с учетом эксплуатации», — сказала Чернова.

Стадион «Фишт» в Сочи был построен к Олимпийским играм 2014 года. Арена примет матчи Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира 2018 года. Во вторник на нем прошла контрольная игра между сборными России и Бельгии (3:3).
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