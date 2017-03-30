Минспорт Кубани: Годовое обслуживание стадиона «Фишт» не будет превышать 200 млн рублей
КРАСНОДАР, 30 марта. /Корр. ТАСС Сергей Околов/. Годовое обслуживание стадиона «Фишт» в Сочи с учетом эксплуатации не будет стоить дороже 200 млн рублей в год. Об этом сообщила журналистам министр физкультуры и спорта Краснодарского края Людмила Чернова.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Ранее руководитель стадиона Олег Кравченко сообщал журналистам, что эксплуатация стадиона «Фишт» в Сочи обходится региону в сумму 400−500 млн рублей ежегодно.
«Она (сумма) будет значительно меньше. Мы бюджетное учреждение, мы тратим средства экономно. Таких цифр точно там не будет. Не больше 200 млн рублей с учетом эксплуатации», — сказала Чернова.
Стадион «Фишт» в Сочи был построен к Олимпийским играм 2014 года. Арена примет матчи Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира 2018 года. Во вторник на нем прошла контрольная игра между сборными России и Бельгии (3:3).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter